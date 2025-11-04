دادستانی تهران اعلام کرد پیامک‌های حاوی لینک با عنوان «ثبت شکوائیه علیه شما» جعلی بوده و با هدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی ارسال می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ دادستانی تهران به آگاهی عموم شهروندان می‌رساند: پیامک‌هایی با مضمون «ثبت شکوائیه علیه شما» «ارسال پرونده به اجرای احکام»، «اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی» و پیام‌های دیگری با این مضموم به همراه لینک جعلی مشاهده پرونده، با سرشماره‌های تلفن همراه برای برخی از شهروندان ارسال می‌شود. این پیامک‌ها کاملاً جعلی و با هدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی افراد طراحی شده و هیچ گونه ارتباطی با دستگاه قضایی کشور ندارد.

شایان ذکر است اطلاع رسانی رسمی قوه قضاییه در خصوص ابلاغیه‌ها، احضاریه‌ها و سایر امور مربوط به پرونده‌های قضایی صرفاً از طریق سرشماره اختصاصی «ADLIRAN» انجام می‌شود.

همچنین قوه قضاییه از هیچ شماره تلفن همراه یا پیام رسان شخصی برای اطلاع رسانی استفاده نمی‌کند و تمامی مکاتبات و ابلاغیه‌های رسمی فقط از طریق سامانه ثنا به نشانی (SANA.ADLIRAN.IR) در دسترس شهروندان قرار دارد؛ لذا اکیداً درخواست می‌شود:

۱. به هیچ عنوان روی لینک‌های موجود در این پیامک‌ها کلیک نکنند.

۲. در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی ضمن حذف فوری آن از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی یا بانکی خود خودداری کنند.

۳. موارد مشکوک را از طریق پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir گزارش دهند.

دادستانی تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری عمومی، اعلام می‌دارد که تمامی اطلاع رسانی‌های رسمی و معتبر قضایی صرفاً از بستر‌های زیر صورت می‌پذیرد:

•سرشماره پیامکی: ADLIRAN

•درگاه اینترنتی: adliran.ir

•سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا): sana.adliran.ir

از شهروندان درخواست می‌شود اطلاع رسانی این توصیه مهم را به آشنایان خود نیز منتقل نمایند تا از بروز هر گونه سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود.

دادستانی تهران با تاکید بر اینکه صیانت از امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندان، به ویژه در حوزه امنیت اقتصادی و مالی، از اولویت‌های قطعی دستگاه قضایی است اعلام می‌دارد: هرگونه اقدام مجرمانه در قالب ارسال پیامک‌های جعلی، فریب سایبری یا سو استفاده از هویت نهاد‌های رسمی، تعرض آشکار به حقوق مردم محسوب شده و مرتکبان این اعمال تحت پیگرد فوری و قاطع قرار خواهند گرفت.

دادستانی تهران هشدار می‌دهد که هیچگونه تسامح یا اغماضی در برخورد با عوامل این گونه اقدامات وجود نخواهد داشت و پرونده‌های مربوط، با قید فوریت و در چار چوب قوانین، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

منبع: قوه قضاییه 

برچسب ها: دادستان تهران ، پیامک جعلی
خبرهای مرتبط
مجوز بهره‌برداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) صادر شد
دادستان تهران: برخورد قانونی با ترک فعل مدیران در اجرای قانون هوای پاک
رفع مشکل شماره‌گذاری ۹۴۴۱ دستگاه خودروی نیسان با پیگیری دادستانی تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
تا حالا چند بار برام اومده جالبه با شماره سیم کارت ایران هم هستش واقعاً نمیشه این هارو دستگیر کرد از کجا میفرستن جدیدا هم میگن مامور پست هستیم خونه نبودید...
۰
۱
پاسخ دادن
سارقین طلاجات به شیوه قاپ زنی از بانوان دستگیر شدند + فیلم
کشف ۱۵۶ دستگاه خودروی لوکس قاچاق به ارزش ۸۸۵ میلیارد تومان
بیش از ۹۰۵ هزار تخلف ساکن در مهرماه ۱۴۰۴ ثبت شد
وضعیت ترافیک در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
تصادف در بزرگراه امام علی (ع)؛ ۲ کشته و ۲ مصدوم
زاکانی: قانون تقسیمات کشوری شامل طرح جامع تهران نیست
کاهش تصادفات در منطقه ۸ با اجرای طرح‌های ترافیکی چهارساله
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول است
تعطیلی ۴۰۰ نانوایی متخلف در تهران
میانگین سن ازدواج مردان و زنان در ۷ ماهه امسال
آخرین اخبار
زاکانی: قانون تقسیمات کشوری شامل طرح جامع تهران نیست
تشکیل کارگروه‌های مردمی فعال در حوزه جمعیت در دستور کار
بازدید دادستان تهران از پلیس مبارزه با مواد مخدر/ تأکید بر تسریع در جلب و دستگیری محکومان متواری
میانگین سن ازدواج مردان و زنان در ۷ ماهه امسال
تعطیلی ۴۰۰ نانوایی متخلف در تهران
کشف ۱۵۶ دستگاه خودروی لوکس قاچاق به ارزش ۸۸۵ میلیارد تومان
کاهش تصادفات در منطقه ۸ با اجرای طرح‌های ترافیکی چهارساله
سارقین طلاجات به شیوه قاپ زنی از بانوان دستگیر شدند + فیلم
تصادف در بزرگراه امام علی (ع)؛ ۲ کشته و ۲ مصدوم
بیش از ۹۰۵ هزار تخلف ساکن در مهرماه ۱۴۰۴ ثبت شد
وضعیت ترافیک در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول است
وقوع انفجار مقابل شهرداری رباط‌کریم/ فرماندار: این حادثه در دست بررسی است
اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی بدون نگرانی از قطع مستمری پس از مصوبه مجلس
حل مشکلات خوابگاهی دانشجویان؛ به زودی
بی‌توجهی به خانواده هزینه‌های سنگینی برای آینده دارد/ هیچ‌کس نباید از دایره توسعه بیرون بماند
مطالبات داروخانه‌ها از محل نقدینگی حاصل از اوراق دولت پرداخت می‌شود
بازداشت و انتقال به زندان محکوم امنیتی به‌دلیل عدم معرفی خود به زندان پس از پایان مرخصی
زاکانی: هنوز به استقلال فرهنگی و اقتصادی نرسیده‌ایم
عزم جدی منطقه ۱۰ در بازآفرینی فضاهای سبز محلی
صد‌ها مربی ایستگاه‌های ورزش شهروندی گرد هم آمدند
امدادرسانی هلال‌احمر به ۵۹۳ حادثه‌دیده در ۷۲ ساعت گذشته
هشدار دادستانی تهران درباره پیامک‌های جعلی قضایی
پیشنهاد افزایش سهمیه حج جمهوری اسلامی ایران
تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌های تعزیراتی در اموال تملیکی
مخدر‌های عجیب و غریب به سرعت در دنیا در حال گسترش است
میدری: وضعیت اشتغال کارگران با بررسی تعداد بیمه‌شدگان رصد می‌شود