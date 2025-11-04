سازمان امدادونجات اعلام کرد: نیرو‌های هلال‌احمر طی سه شبانه‌روز اخیر در ۲۴۷ حادثه به ۵۹۳ نفر امدادرسانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر؛ در بازه زمانی ۷۲ ساعت گذشته، نیرو‌های امدادی در سراسر کشور به ۲۴۷ حادثه امدادرسانی کرده‌اند که طی آن ۵۹۳ نفر از هم‌وطنان دچار حادثه شدند.

از مجموع حادثه‌دیدگان، ۴۴۷ نفر مصدوم شدند که ۱۴۴ نفر از آنان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۳۹ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

همچنین در عملیات‌های انجام‌شده، ۳۰ نفر از حادثه‌دیدگان با تلاش تیم‌های نجات فنی از موقعیت‌های خطرناک رهاسازی شدند.

سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های عملیاتی شبکه امدادونجات کشور از هموطنانمان خواست در هنگام وقوع حوادث، ضمن حفظ آرامش، از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات با نیرو‌های این سازمان تماس بگیرند.

