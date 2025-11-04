باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالله طلایی در نشست خبری همایش بینالمللی بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با تأکید بر میراث علامه ملاعبداللّه بهابادی یزدی و نقش تولیتهای آستانهای مقدس در پاسداشت معارف شیعی با اشاره به پیشینه درخشان شیراز در حوزه فلسفه و علوم عقلی گفت: با وجود اینکه شیراز به عنوان دارالعلم شناخته میشود، متأسفانه ما شیرازیها کمتر قدر این میراث علمی را میدانیم.
او افزود: مکتب عقلی شیراز از قرن هفتم هجری تا دوران صفویه رشد چشمگیری داشته و اندیشمندان بزرگی، چون قاضی بیضاوی، قطبالدین شیرازی، جلالالدین دوانی و ملاصدرا را پرورش داده است. حتی شاعران بزرگی، چون سعدی و حافظ نیز حامل اندیشههای حکمی این مکتب بودهاند.
طلایی با اشاره به شخصیت علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی، او را از شاگردان برجسته مدرسه منصوریه و استاد غیثالدین دشتکی معرفی کرد و گفت: حاشیه مشهور وی بر منطق تفتازانی، فراتر از یک شرح ساده، دارای ابعاد علمی و فلسفی عمیقی است.
او تأکید کرد: مکتب شیراز توانست علمای شیعه و سنی را گرد هم آورد و با ایجاد فضای علمی مشترک، آثار ماندگاری را به جهان عرضه کند.
طلایی همچنین به نقش شیراز در هنرهای اسلامی اشاره کرد و گفت: مکتب شیراز تنها به فلسفه محدود نمیشود؛ در خوشنویسی، کاشیکاری، معماری و نقاشی نیز سبکهای منحصربهفردی پدید آورده است. گنبد حرم احمدبن موسی (ع) نمونهای از این معماری بینظیر است.
او هدف از برگزاری این همایش را معرفی مکتب فلسفی شیراز و خدمات علمی علامه بهابادی یزدی دانست و افزود: ایشان علاوه بر تدریس، هشت سال تولیت حرم حضرت امیرالمؤمنین (ع) را برعهده داشت و شخصیتی با تأثیر جهانی بود.
حسن عبدیپور، دبیر علمی همایش، با تأکید بر اهمیت بازشناسی مکتب اهل بیت (ع) و میراث حکمای شیراز گفت: شیراز از قرن هشتم تا یازدهم میلادی یکی از مهمترین پایگاههای علوم عقلی در جهان اسلام بوده و باید این جایگاه احیا شود.
او اهل بیت (ع) را سرمایههای فرامذهبی و فرا ادیانی بشریت دانست و افزود: منابع شناخت مکتب اهل بیت، علوم اسلامی همچون فقه، کلام، فلسفه و اصول است.
عبدیپور با انتقاد از غلبه اندیشههای غربی در علوم انسانی، بر ضرورت استخراج گفتمان اهل بیت از منابع اصیل اسلامی تأکید کرد و گفت: اکثر حکمای اسلامی ایرانی، بهویژه شیرازیها، در تولید علم و حکمت نقشآفرین بودهاند.
او با اشاره به شخصیت علمی ملاعبدالله یزدی، او را نمونهای از فیلسوفان و فقیهانی دانست که توانستهاند اندیشه نظری را در عمل اجتماعی پیاده کنند و افزود: آثار او بیش از ۴۰۰ سال در حوزههای شیعه و سنی به عنوان منابع درسی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
عبدیپور همچنین از آمادهسازی بیش از ۲۰ اثر علمی این اندیشمند برای انتشار خبر داد و گفت: وی در حوزههای فقه، کلام، تفسیر و بلاغت آثار ارزشمندی از خود بهجا گذاشته است.
او با تأکید بر لزوم احیای خردورزی و منطق در جهان مدرن، افزود: نسل جدید نیازمند منابع وحیانی و استدلالهای علمی است و ما وظیفه داریم این گنجینهها را به آنان معرفی کنیم.
دبیر علمی همایش همچنین از تولید آثار داستانی، انیمیشن و شعر برای کودکان و نوجوانان با هدف آشنایی با دانشمندان ایرانی و شیرازی خبر داد و گفت: برنامههایی نیز برای مخاطبان بینالمللی در نظر گرفته شده است.
عبدیپور در پایان اعلام کرد: نشستهای علمی این همایش در دانشگاه شیراز، مراکز حوزوی و آستان مقدس شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد و بیش از ۵۰ مهمان داخلی و خارجی از کشورهایی، چون عراق، سوئیس، انگلیس و ترکیه در آن حضور خواهند داشت و طی روزهای در ۲۸ و ۲۹ آبان ماه در حرم شاهچراغ(ع) برگزار میشود.