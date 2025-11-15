باشگاه خبرنگاران جوان ـ چند روز قبل زن جوانی با پلیس تماس گرفت و گفت: «همسایه طبقه اول ساختمان ما خانمی حدوداً ۴۰ ساله است که به تنهایی زندگی می‌کند. روز گذشته که به پارکینگ رفتم، متوجه شدم سقف آن ریزش کرده و آب چکه می‌کند. به سراغ همسایه طبقه اول رفتم و چندین‌بار زنگ خانه او را زدم، اما کسی در را باز نکرد. امروز هم به سراغش رفتم، اما بی‌فایده بود و مدیر ساختمان نیز ادعا می‌کند از او بی‌خبر است. به دنبال اظهارات زن جوان، مأموران کلانتری وارد عمل شده و پس از هماهنگی با بازپرس محسن اختیاری به کمک امدادگران آتش‌نشانی وارد خانه شدند. آنها به محض ورود به خانه، متوجه شدند آب کف خانه را فرا گرفته و وقتی در جست‌وجوی منشأ آب وارد حمام شدند، جسد زن جوان را در حالی که شیر آب باز و خسارت زیادی هم به خانه وارد شده بود، پیدا کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد زن جوان در آن خانه مستأجر بوده است و زمانی که کارآگاهان به سراغ صاحب‌خانه‌اش رفتند، او مدعی شد: «من این زن را نمی‌شناختم، یکی از دوستانم او را به من معرفی کرد و گفت این زن کار‌های خانه‌اش را انجام می‌داده و من به اعتبار دوستم بدون آنکه مدرک هویتی از او بگیرم یا قرارداد اجاره‌نامه‌ای با او ببندم، خانه‌ام را به او اجاره دادم.»

فرضیه جنایت

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با انگشت‌نگاری از جسد زن جوان و سیستم ثبت احوال، موفق شدند هویت او را به دست آورند. موضوعی که نظر تیم تحقیق را به خود جلب کرد این بود که زن جوان با لباس داخل حمام افتاده بود. از طرفی خانه او نیز به هم ریخته بود و این مدارک احتمال قتل او را پررنگ می‌کرد. زمانی که امدادگران وارد خانه شده بودند در خانه قفل بود و کلید از داخل روی قفل نبود و به نظر می‌رسید عامل احتمالی قتل در را از بیرون قفل کرده است.

به دستور بازپرس جنایی، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و با به دست آمدن هویت او، کارآگاهان به سراغ خانواده‌اش رفتند و آنها عنوان کردند: «شقایق ۲۰ سال قبل از خانه فرار کرده و بعد از آن نیز از سرنوشت او بی‌خبر بودیم و نمی‌دانستیم چه اتفاقی برای دخترمان رخ داده است.»

بررسی‌ها در این رابطه ادامه داشت تا اینکه متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند زن جوان بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جانش را از دست داده است. همزمان کارآگاهان جنایی به بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف خانه زن جوان پرداخته و مشخص شد کسی در این مدت به خانه او رفت‌و‌آمد نداشته است. از سویی تلفن همراه او و پیامک‌هایش بررسی شد و نشان می‌داد شقایق با کسی اختلاف نداشته است.

در نهایت باتوجه به مدارک و شواهد به دست آمده، فرضیه قتل رنگ باخت و مرگ او بر اثر گازگرفتگی تأیید شد و پرونده‌ای که به نظر می‌رسید جنایت باشد به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران بسته شد.