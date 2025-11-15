چکه کردن آب از سقف پارکینگ خانه و پیگیری یکی از همسایه‌ها، راز مرگ مشکوک زن مستأجر را فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  چند روز قبل زن جوانی با پلیس تماس گرفت و گفت: «همسایه طبقه اول ساختمان ما خانمی حدوداً ۴۰ ساله است که به تنهایی زندگی می‌کند. روز گذشته که به پارکینگ رفتم، متوجه شدم سقف آن ریزش کرده و آب چکه می‌کند. به سراغ همسایه طبقه اول رفتم و چندین‌بار زنگ خانه او را زدم، اما کسی در را باز نکرد. امروز هم به سراغش رفتم، اما بی‌فایده بود و مدیر ساختمان نیز ادعا می‌کند از او بی‌خبر است. به دنبال اظهارات زن جوان، مأموران کلانتری وارد عمل شده و پس از هماهنگی با بازپرس محسن اختیاری به کمک امدادگران آتش‌نشانی وارد خانه شدند. آنها به محض ورود به خانه، متوجه شدند آب کف خانه را فرا گرفته و وقتی در جست‌وجوی منشأ آب وارد حمام شدند، جسد زن جوان را در حالی که شیر آب باز و خسارت زیادی هم به خانه وارد شده بود، پیدا کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد زن جوان در آن خانه مستأجر بوده است و زمانی که کارآگاهان به سراغ صاحب‌خانه‌اش رفتند، او مدعی شد: «من این زن را نمی‌شناختم، یکی از دوستانم او را به من معرفی کرد و گفت این زن کار‌های خانه‌اش را انجام می‌داده و من به اعتبار دوستم بدون آنکه مدرک هویتی از او بگیرم یا قرارداد اجاره‌نامه‌ای با او ببندم، خانه‌ام را به او اجاره دادم.»

فرضیه جنایت

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با انگشت‌نگاری از جسد زن جوان و سیستم ثبت احوال، موفق شدند هویت او را به دست آورند. موضوعی که نظر تیم تحقیق را به خود جلب کرد این بود که زن جوان با لباس داخل حمام افتاده بود. از طرفی خانه او نیز به هم ریخته بود و این مدارک احتمال قتل او را پررنگ می‌کرد. زمانی که امدادگران وارد خانه شده بودند در خانه قفل بود و کلید از داخل روی قفل نبود و به نظر می‌رسید عامل احتمالی قتل در را از بیرون قفل کرده است.

به دستور بازپرس جنایی، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و با به دست آمدن هویت او، کارآگاهان به سراغ خانواده‌اش رفتند و آنها عنوان کردند: «شقایق ۲۰ سال قبل از خانه فرار کرده و بعد از آن نیز از سرنوشت او بی‌خبر بودیم و نمی‌دانستیم چه اتفاقی برای دخترمان رخ داده است.»

بررسی‌ها در این رابطه ادامه داشت تا اینکه متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند زن جوان بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جانش را از دست داده است. همزمان کارآگاهان جنایی به بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف خانه زن جوان پرداخته و مشخص شد کسی در این مدت به خانه او رفت‌و‌آمد نداشته است. از سویی تلفن همراه او و پیامک‌هایش بررسی شد و نشان می‌داد شقایق با کسی اختلاف نداشته است.

در نهایت باتوجه به مدارک و شواهد به دست آمده، فرضیه قتل رنگ باخت و مرگ او بر اثر گازگرفتگی تأیید شد و پرونده‌ای که به نظر می‌رسید جنایت باشد به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران بسته شد.

برچسب ها: اخبار جنایی ، جنایت
خبرهای مرتبط
اعتراف تلخ نامادری به قتل پسر ۲ ساله با متادون
متهمان در دادگاه مدعی شدند؛
شلیک اشتباهی به راننده پژو
جنایت به خاطر ناپدید شدن آبگرمکن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ساده
۱۹:۴۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
آگاهسازی به فرزندان و جوانان و مخصوصا دختران عزیزمون در مورد این خطرات وظیفه خانواده و جامعه هست.
دوره محدود سازی فرزندان گذشته و خانواده ها باید تا میتونن به فرزندانشون آگاهی بدن تا از خطرات دورشون کنن
البته که قانوت مند کردن تور ها و یا اماکن اجاره ساعتی نیز باید مد نظر باشه ولی در کل آگاهی بخشی به نسل جوان بهترین راهکاره که میشه با روش های مثل فیلم و سریال و کلیپ های آموزشی فضای مجازی و تلوزیون و ... انجام بشه
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
جوانان غیور کشورم خخخ
۱۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مفتخری
۱۹:۱۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
رئیس پلیس اماکن تا حالا کجا بوده ؟اجاره خانه ساعتی ۹۰ در صد برای فساد و انجام خلاف شرع است .
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
وقتی پدر و مادر ساکن آلونک یا مستاجر باشه همسر نمی دهند حتی خانواده های متوسط ،معنویت شعار یا توهمی بیش نیست مال دنیا نقش اصلی را بازی می‌کند کلیه امکانات و ملزومات زندگی را به سرمایه تبدیل کرده اند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
جهت کارهای زشت
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
آدرسها برداریم پلمپ بکنید بوم‌گردی ساعتی نمی شود برای فساد وفحشا هست
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
« آدرس ها برداریم پلمپ بکنید »؟ خودت فهمیدی چی نوشتی ؟!
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۸:۳۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
خانه ساعتی که کاملا مشخصه برا کثافت کاری و کارهای مجرمانه میخوان
در صورت محرز شدن فساد در این خانه ها بایستی خانه را مصادره کنن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
سایت دیوار پر هست
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مفتخری
۱۹:۱۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
رئیس پلیس اماکن تاحالا کجا بوده مثل روز روشن هست که اجاره خانه ساعتی برای فساد و ...است
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
افزایش روانشناسان قلابی در کشور
آخرین اخبار
رویکرد تحولی و کار جهادی در کمیته امداد استان تهران پیگیری می‌شود
پلیس راه تهران هشدار داد؛ جاده‌ها در ساعات آینده لغزنده می‌شوند
اتخاذ تدابیر ویژه برای مراسم تشییع پیکر ۳۰۰ شهید گمنام والامقام دفاع مقدس
اعلام زمان ثبت‌نام انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها/ لزوم استعفای سه‌ماهه مدیران و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود می‌شود
طرح نهایی حریم تئاترشهر مشخص شد+ عکس
صدور کارت‌های صلیب سرخ، کهنه سربازان و معیشت برای آزادگان دروغی مهندسی شده است
اعتراف تکان‌دهنده به قتل در پرونده فقدان دختر ۱۷ساله
کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اجرای دقیق استانداردهاست
تاثیر کیفیت ۷ سال اول زندگی، در پوشش دختران + فیلم
دشمن در جنگ ۱۲روزه ثابت کرد که فقط به دنبال تخریب تجهیزات هسته‌ای نبوده است
«رهایی فاطمی»؛ پویشی برای آزادی ۹۷۳ زن زندانی
۴۰ درصد متقاضیان وام ازدواج در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ موفق به دریافت تسهیلات شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی تامین اجتماعی از مشاغل دورکار
همراهی دولت و مردم برای توانمندسازی جامعه در مدیریت محله محور
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
شناسایی و دعوت از ودیعه‌گذاران در انتظار تکمیل اطلاعات جهت بهره مندی از ظرفیت‌های حج تمتع ۱۴۰۵
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
هیچ‌گونه تخریبی در بخش‌های هویتی تئاترشهر صورت نگرفته است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
طرح یک‌فوریتی تراواسازی در شورای شهر تهران تصویب شد
سفر به ژاپن با پول‌های سرقتی از پدر
حریق ساختمان نیمه‌کاره علت بلند شدن دود غلیظ در شرق تهران
طرح جدید ترافیک مورد پذیرش ما نیست
بخشی از مطالبات پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری تامین شد
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین