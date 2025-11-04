باشگاه خبرنگاران جوان- سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی با ابراز تأثر از وقوع زمینلرزهای ویرانگر در شمال افغانستان که منجر به کشته شدن شماری از هموطنان افغان و خسارات مالی گسترده شد، با دولت و مردم این کشور ابراز همدردی کرد.
وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران برای آسیبدیدگان این حادثه آرزوی بهبودی کرده و آماده است تا کمکهای مورد نیاز را به صورت فوری به مناطق آسیبدیده اعزام کند.
پیش از این نیز اسماعیل بقائی در پی وقوع زمینلرزه در منطقه «خُلم» ولایت بَلخ، مراتب همدردی ایران با مردم افغانستان بهویژه خانوادههای جانباختگان را اعلام و برای مجروحان و آسیبدیدگان این حادثه، سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.
وی همچنین آمادگی ایران را برای ارائه هرگونه مساعدت به افغانستان در روند امداد و نجات آسیبدیدگان اعلام کرد.