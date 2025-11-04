باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، صبح امروز مراسم راهپیمایی باشکوهی با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در سطح شهرستان برگزار شد.

این مراسم از ساعت ۹ صبح با تجمع مردم ولایتمدار در میدان جهادآغاز و شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» مسیر میدان جهاد را به سمت چهارراه اصلی شهرومیدان امام خمینی پیمودند.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

