باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن یومالله ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز، صبح امروز مراسم راهپیمایی باشکوهی با حضور اقشار مختلف مردم، دانشآموزان، فرهنگیان، مسئولان و خانوادههای معظم شهدا در سطح شهرستان برگزار شد.
این مراسم از ساعت ۹ صبح با تجمع مردم ولایتمدار در میدان جهادآغاز و شرکتکنندگان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» مسیر میدان جهاد را به سمت چهارراه اصلی شهرومیدان امام خمینی پیمودند.
منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.