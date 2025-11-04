تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی روز جمعه ۳۰ آبان به مصاف هم می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۹ آبان

* بعثت کرمانشاه نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* سایپا تهران -نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

* فولاد هرمزگان چوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

جمعه ۳۰ آبان

* تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز

* مس کرمان سپاهان اصفهان - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

* شمس آذر قزوین – نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین

* آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* مس شهربابک فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۸-و رزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس

شنبه اول آذر

* مس رفسنجان داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مسرفسنجان

* هوادار تهران برق شیراز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

* پیکان تهران شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

* چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد

* خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختیخرم آباد

* گل گهر سیرجان شناور سازی قشم- ساعت ۱۸-و رزشگاه شهیدسلیمانی سیرجان

* استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-و رزشگاه تختی آبادان

برچسب ها: سازمان لیگ ، پرسپولیس
خبرهای مرتبط
بابادی: مقابل پرسپولیس با تمام قدرت حاضر می‌شویم
مهاجم پرسپولیس به پیکان پیوست
بازدید میدانی انصاری از ورزشگاه‌های گزینه میزبانی داربی
تلاش تراکتوری‌ها برای برگزاری بازی با تماشاگر مقابل پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صابر کاظمی درگذشت
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
آخرین اخبار
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
اسامی ورزشکاران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد
تسویه کامل بدهی فدراسیون شطرنج ایران با فیده پس از هفت سال/ رشد ۴۳ درصدی ورزشکاران بیمه‌شده
دیدار رئیس فدراسیون اسکی ایران با رئیس آکادمی ورزش بلگراد برای توسعه همکاری‌های آموزشی و بین‌المللی
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
طلوع ستاره هی بال ایران در آسمان بریزبن استرالیا؛ ولی‌زاده فینالیست مسابقات جهانی هی بال ۲۰۲۵ شد
گروه ایران در جام ملت‌های فوتسال آسیا مشخص شد
مجوز انتقال واحدی به فیلیپین ربطی به تیم نفت ندارد
محرومیت رضا کایالپ لغو شد؛ بازگشت قهرمان کشتی ترکیه
جریمه سنگین استقلال و تراکتور توسط AFC
باشگاه فجر اخطار گرفت
بابادی: مقابل پرسپولیس با تمام قدرت حاضر می‌شویم
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
دنیا مالی: نجات غریق و غواصی باید به سبد مدال آوری اضافه شود
دو تساوی و یک شکست برای نمایندگان ایران در جام جهانی شطرنج
انزلی میزبان مسابقات «اسپوکس» ساحلی کشور
مرینو باز هم درخشید؛ همان همیشگی
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
کمپانی از راز شکست PSG گفت
صابر کاظمی درگذشت
کورتوا: تیم‌ها در آنفیلد شکست می‌خورند
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم