برنامه مسابقات به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۹ آبان
* بعثت کرمانشاه نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* سایپا تهران -نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
* فولاد هرمزگان چوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
جمعه ۳۰ آبان
* تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز
* مس کرمان سپاهان اصفهان - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
* شمس آذر قزوین – نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
* آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* مس شهربابک فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۸-و رزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس
شنبه اول آذر
* مس رفسنجان داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مسرفسنجان
* هوادار تهران برق شیراز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
* پیکان تهران شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
* چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد
* خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختیخرم آباد
* گل گهر سیرجان شناور سازی قشم- ساعت ۱۸-و رزشگاه شهیدسلیمانی سیرجان
* استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-و رزشگاه تختی آبادان