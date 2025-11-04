باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۹ آبان

* بعثت کرمانشاه نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* سایپا تهران -نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

* فولاد هرمزگان چوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

جمعه ۳۰ آبان

* تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز

* مس کرمان سپاهان اصفهان - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

* شمس آذر قزوین – نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین

* آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* مس شهربابک فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۸-و رزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس

شنبه اول آذر

* مس رفسنجان داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مسرفسنجان

* هوادار تهران برق شیراز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

* پیکان تهران شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

* چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد

* خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختیخرم آباد

* گل گهر سیرجان شناور سازی قشم- ساعت ۱۸-و رزشگاه شهیدسلیمانی سیرجان

* استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-و رزشگاه تختی آبادان