کنست (پارلمان) اسرائیل روز سهشنبه در بررسی اولیه لایحهای را تصویب کرد که به کابینه کنترل بیشتری بر بخش رسانهای این رژیم میدهد.
طبق بیانیه کنست، پیشنویس قانون «اصلاحات جامعی در زمینه تنظیم مقررات پخش» ارائه میدهد، بهویژه با ایجاد یک مرجع نظارتی جدید برای جایگزینی شورای پخش کابلی و ماهوارهای و مرجع دوم تلویزیون و رادیو.
در این بیانیه آمده است که پنجاه و چهار عضو کنست به این لایحه رأی مثبت دادند، در حالی که ۴۷ نفر با آن مخالفت کردند.
طبق سیستم قانونگذاری اسرائیل، یک لایحه قبل از تبدیل شدن به قانون باید سه بار قرائت شود.
شبکه تلویزیونی عمومی اسرائیل، کان، به نقل از تحلیلگران هشدار داد که اگرچه این لایحه به عنوان گامی در جهت آزادسازی بخش رسانه ارائه میشود، اما ممکن است به کابینه نفوذ بیشتری بر محتوای اخبار بدهد و چالش سیاسی و حقوقی بلندمدتی را برای استقلال رسانهها ایجاد کند.
اسرائیل شدیدترین کنترلها را بر مطبوعات دارد که از طریق سیستمی به نام «سانسور نظامی» اعمال میشود - مجموعهای از قوانین و مقررات که به ارتش و سرویسهای امنیتی اجازه میدهد از انتشار هرگونه مطلبی که برای امنیت ادعایی مضر یا افشای اطلاعات حساس تلقی میشود، جلوگیری کنند.
منبع: آناتولی