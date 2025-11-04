چشم مصنوعی شهرسوخته در شرایط مناسب نگهداری قرار دارد

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجتبی سعادتیان با اشاره به اینکه طی روز‌های گذشته کلیپی کوتاه در فضای مجازی پیرامون نگهداری نامناسب چشم مصنوعی شهرسوخته در موزه منطقه‌ای جنوب شرق منتشر شد ضمن تشکر از دغدغه مندی و حساسیت فعالان حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: چشم مصنوعی یکی از آثار بسیار ارزشمند و فاخر موجود در موزه منطقه‌ای جنوب شرق می‌باشد که تا امروز نیز تمامی اقدامات لازم برای نگهداری از این اثر باستانی صورت گرفته است و شرایط نگهداری آن به صورت گزارش فنی جامع و مصور به اداره کل موزه‌ها اعلام شده و مورد تائید نیز قرار گرفته است و آن اداره کل اعلام نموده که موضوع انتقال اثر به تهران کاملاً منتفی می‌باشد و ضرورتی برای انجام چنین فرایندی نیست.

او ادامه داد: آنچه در این کلیپ کوتاه توسط یکی از دغدغه‌مندان حوزه میراث فرهنگی در خصوص جابجایی اثر مطرح شده مربوط به یک دهه قبل و مرتبط با مولاژ (نمونه حجمی مشابه و مصنوعی) بوده و شی اصلی برای نمایش از مخزن خارج نگردیده و طبیعتاً چنین اثر ارزشمندی هرگز به این گونه مورد جابجایی قرار نخواهد گرفت و تنها مولاژ آن برای معرفی اثر به یکی از نمایشگاه‌ها در سال‌های گذشته منتقل شده بود.

به گفته سعادتیان، این شی باستانی ارزشمند به دلیل ساخته شدن از مواد آلی و معدنی، نیازمند حفاظت و نگهداری در شرایطی یکنواخت است و از زمان ورود به موزه منطقه‌ای تاکنون در شرایط مناسب و به دور از نوسانات رطوبتی، نوری و دمایی نگهداری می‌شود و این مهم توسط دستگاه‌های دیتالاگر (پایشگر‌های دمایی و رطوبتی پیشرفته) به ثبت و تایید رسیده است.

او تاکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان این آمادگی را دارد تا به منظور تنویر افکار عمومی و رفع شبهات و دغدغه مندی پژوهشگران، کنشگران و فعالان این حوزه، زمینه بازدید محدود و با رعایت تمامی اصول مراقبتی در یکی از سالن‌های جانبی مخزن موزه منطقه‌ای را فراهم آورد.

