امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴، دویست‌ و بیست و چهارمین نشست کمیته عرضه بورس انرژی ایران با هدف نظارت بر فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار تشکیل شد.

جلسه امروز کمیته عرضه با حضور محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران، محمود کریمی معاون توسعه بازار، محمدصادق شاه علی مدیر پذیرش و دبیر کمیته عرضه، علی احمدی خبره صنعت در کمیته عرضه و حامد فرخ‌نیا نماینده ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.

طبق مصوبات روز جاری کمیته عرضه بورس انرژی ایران، بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز واردات از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پذیرفته شد.

همچنین در این جلسه برق ۳ نیروگاه حافظ، پره سر و جنوب اصفهان و برق تجدیدپذیر ۲ نیروگاه تابان پویش آفتاب و تولیدی یدکی موتور ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

در بازار فرعی نیز برق شرکت خرده‌فروش بهین انرژی پاک برقسا پذیرفته شد.

