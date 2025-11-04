شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان در بخش لاله آباد شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، مراسم راهپیمایی باشکوهی با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در بخش لاله آباد شهرستان بابل استان مازندران برگزار شد.در این مراسم مردم ولایتمدار شعار استکبار ستیزی سر دادند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده ستگرودی - مازندران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

تصاویری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در بخش لاله آباد شهرستان بابل

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: راهپیمایی 13 آبان ، مراسم راهپیمایی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
فریاد استکبارستیزی مردم بخش عسگران شهرستان تیران و کرون در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
جلوه‌ای ازشکوه وغیرت حضور مردم شهرستان مرزی وتلفیقی صالح‌آباد در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان هریس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان
برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در انابد + فیلم
اقدام زیبا و معنوی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز "حاج رضا خیاری" + عکس
برگزاری راهپیمایی باشکوه ضد استکباری روز ۱۳ آبان در نیشابور بزرگ + فیلم و عکس
قم در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
نمایی از گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و احترام به شهید محمد سهرابی در نهاوند + عکس و فیلم
مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان در روستای ده محمد + عکس
فریاد استکبارستیزی مردم بخش عسگران شهرستان تیران و کرون در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس
خروش انقلابی دانش‌آموزان اصفهانی در یوم‌الله ۱۳ آبان + فیلم
گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان هریس
آخرین اخبار
تصاویری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در بخش لاله آباد شهرستان بابل
جلوه‌ای ازشکوه وغیرت حضور مردم شهرستان مرزی وتلفیقی صالح‌آباد در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس
گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان در شهرستان هریس
خروش انقلابی دانش‌آموزان اصفهانی در یوم‌الله ۱۳ آبان + فیلم
فریاد استکبارستیزی مردم بخش عسگران شهرستان تیران و کرون در راهپیمایی ۱۳ آبان + عکس
برگزاری راهپیمایی باشکوه ضد استکباری روز ۱۳ آبان در نیشابور بزرگ + فیلم و عکس
نمایی از گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و احترام به شهید محمد سهرابی در نهاوند + عکس و فیلم
مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان در روستای ده محمد + عکس
تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان
اقدام زیبا و معنوی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز "حاج رضا خیاری" + عکس
قم در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در انابد + فیلم
گوشه‌هایی از مراسم سوگواری دهه اول فاطمیه در ماهدشت + فیلم