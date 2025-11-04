باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، مراسم راهپیمایی باشکوهی با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در بخش لاله آباد شهرستان بابل استان مازندران برگزار شد.در این مراسم مردم ولایتمدار شعار استکبار ستیزی سر دادند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده ستگرودی - مازندران

