باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شاخه نظامی حماس اعلام کرد که جسد یک نظامی اسرائیلی را در محله شجاعیه شهر غزه پیدا کرده است.

گردان‌های قسام اکنون اعلام کرده‌اند که جسد این نظامی ناشناس ساعت ۸ شب (۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ) تحویل داده خواهد شد.

گردان‌های قسام اعلام کرد که جسد در جریان جستجوها در داخل «خط زرد» در شرق محله شجاعیه در شرق شهر غزه پیدا شده است.

«خط زرد» اولین خط عقب‌نشینی است که در مرحله اولیه توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، مشخص شده است. این خط، مناطقی را که هنوز تحت کنترل نظامی اسرائیل در شرق هستند، از مناطقی که فلسطینی‌ها مجاز به حرکت در غرب هستند، جدا می‌کند.

حماس ورود اخیر تجهیزات مهندسی سنگین به همراه خدمه این گروه و تیم‌های صلیب سرخ را عامل تسریع بازیابی اجساد دانست.

طبق اعلام این گروه، حماس ۲۰ اسیر اسرائیلی را زنده آزاد کرده و جسد ۱۸ نفر از ۲۸ اسیر که اکثر آنها اسرائیلی بودند، را طبق توافق آتش‌بس بازگردانده است. با این حال، اسرائیل پیش از این ادعا کرده بود که یکی از اجساد دریافتی با هیچ یک از اسیران مفقود شده‌اش مطابقت ندارد.

اسرائیل آغاز مذاکرات برای مرحله دوم آتش‌بس را به تحویل تمام بقایای اسرا منوط کرده است. حماس می‌گوید که این روند به دلیل ویرانی گسترده در غزه به زمان نیاز دارد.

مرحله اول این توافق شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای تقریباً ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی است. این طرح همچنین بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی جدید بدون حماس را در نظر گرفته است.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۹۰۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات غزه به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

منبع: الجزیره