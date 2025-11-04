شاخه نظامی حماس اعلام کرد که جسد یک نظامی اسرائیلی امشب تحویل داده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شاخه نظامی حماس اعلام کرد که جسد یک نظامی اسرائیلی را در محله شجاعیه شهر غزه پیدا کرده است.

گردان‌های قسام اکنون اعلام کرده‌اند که جسد این نظامی ناشناس ساعت ۸ شب (۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ) تحویل داده خواهد شد.

گردان‌های قسام اعلام کرد که جسد در جریان جستجوها در داخل «خط زرد» در شرق محله شجاعیه در شرق شهر غزه پیدا شده است.

«خط زرد» اولین خط عقب‌نشینی است که در مرحله اولیه توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، مشخص شده است. این خط، مناطقی را که هنوز تحت کنترل نظامی اسرائیل در شرق هستند، از مناطقی که فلسطینی‌ها مجاز به حرکت در غرب هستند، جدا می‌کند.

حماس ورود اخیر تجهیزات مهندسی سنگین به همراه خدمه این گروه و تیم‌های صلیب سرخ را عامل تسریع بازیابی اجساد دانست.

طبق اعلام این گروه، حماس ۲۰ اسیر اسرائیلی را زنده آزاد کرده و جسد ۱۸ نفر از ۲۸ اسیر که اکثر آنها اسرائیلی بودند، را طبق توافق آتش‌بس بازگردانده است. با این حال، اسرائیل پیش از این ادعا کرده بود که یکی از اجساد دریافتی با هیچ یک از اسیران مفقود شده‌اش مطابقت ندارد.

اسرائیل آغاز مذاکرات برای مرحله دوم آتش‌بس را به تحویل تمام بقایای اسرا منوط کرده است. حماس می‌گوید که این روند به دلیل ویرانی گسترده در غزه به زمان نیاز دارد.

مرحله اول این توافق شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای تقریباً ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی است. این طرح همچنین بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی جدید بدون حماس را در نظر گرفته است.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۹۰۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را در حملات غزه به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: گردان های قسام ، اسرای اسرائیلی
خبرهای مرتبط
حماس: اعدام اسیران، تجسم چهره فاشیستی اسرائیل است
تحویل پیکر ۴۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
حماس طرح جدید شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در الخلیل را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
آخرین اخبار
رهبر انصارالله: ما برای رویارویی بعدی با دشمن آماده می‌شویم
حماس جسد نظامی اسرائیلی را امشب تحویل می‌دهد
کنست اسرائیل لایحه‌ای را برای گسترش کنترل بر رسانه‌ها تصویب کرد
اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های امدادی به افغانستان پس از زلزله
عراق بارگیری محموله‌های نفتی لوک اویل روسیه را در بحبوحه تحریم‌ها لغو کرد
زلنسکی: ما با اطمینان به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم
برد پرگل فوتسال افغانستان در آغاز مسابقات همبستگی اسلامی
هزینه جنگ غزه برای اسرائیل به ۶۶ میلیارد دلار رسید
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
حماس طرح جدید شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در الخلیل را محکوم کرد
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
پوتین دستور توسعه استخراج فلزات کمیاب را صادر کرد
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
یونهاپ: کیم جونگ اون مایل به گفت‌و‌گو با ترامپ است
اسرائیل آتش‌بس را به خاک و خون کشید؛ تداوم بمباران و قتل‌عام
چرا توهم غرب برای خاورمیانه جدید محکوم به شکست است
سفر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به اسرائیل
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
شورای امنیت سودان طرح آتش‌بس پیشنهادی آمریکا را بررسی می‌کند
اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
سرکوب اعتراضات ضد اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی سیدنی با اسپری فلفل و دستگیری + تصاویر
استفاده آمریکا از خاک ما برای عملیات پهپادی در افغانستان "کاملاً بی‌اساس" است
انتقاد آنکارا از عدم ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
هند محموله‌های جدید کمک‌های غذایی و دارویی به زلزله‌زدگان افغانستان ارسال می‌کند
دیدار رئیس اجرایی برشنا با معاون رئیس جمهور ترکمنستان برای توسعه همکاری های انرژی