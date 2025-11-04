باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی با اشاره به اینکه راه‌ها سرمایه ملی، معنوی و ژئوپلیتیک و ابزار توسعه عدالت و تجارت در کشور هستند گفت: راه‌ها در توسعه و گسترش روابط بین‌الملل، توسعه گردشگری و شناساندن فرهنگ ایرانی، بسیار مهم و تاثیرگذار هستند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در این میان قیر، کالایی بومی و استراتژیک و محصول بهره‌وری در پسماندهای پالایشگاهی است گفت:مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با وظایف حاکمیتی که در این حوزه دارد، تمرکز خود را بر افزایش کیفیت روسازی راه‌ها متمرکز کرده است.

راهب بیان کرد: در این راستا کنترل کیفیت قیر، کنترل کیفیت تولید آسفالت، کنترل کیفیت تجهیزات و ابزارهایی که در این فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنین کنترل کیفیت وسایل حمل آسفالت در دستور کار است و علاوه بر آن صلاحیت حرفه‌ای تولیدکنندگان آسفالت نیز باید مورد تایید قرار بگیرد که بر اساس مصوبه هیات دولت الزامی شده است.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از فناوری جدید در تولید قیر و آسفالت، اضافه کرد: اینکه بتوانیم در اقلیم‌ها و پهنه‌های مختلف کشور از قیرهای تولیدی مختلف استفاده کنیم، بسیار مهم است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: استفاده از قیرهای طبیعی اصلاح شده و فناوری‌های جدید در دستور کار این مرکز است.

وی همچنین به قانون سهمی ۱۰ درصد غیر اصلاح شده اشاره کرد و گفت: در تلاشیم تا حداکثر استفاده از ظرفیت این قانون انجام دهیم که می‌تواند تحولات مناسبی در حوزه فناوری‌های تولید قیر و آسفالت به دنبال داشته باشد.

راهب تاکید کرد: همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای ما بسیار مغتنم است و باید گفت نقطه قوت این صنعت حضور تولیدکنندگان مجهز به علم و تجربه مناسب و مبتنی بر دانش بومی است.

وی تصریح کرد: تصمیم گیری‌های ما باید با توجه به مسائل روز کشور باشد و به دلیل مواجهه با تحریم‌ها باید به دنبال راهکارهایی واقع‌بینانه برای حل آنها باشیم.