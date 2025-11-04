شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم ۱۳ آبان ماه در شهرستان بهارستان استان تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی و تجمع ضد استکباری ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهرستان بهارستان با محکومیت جنایات و سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی برگزار شد. به مناسبت ۱۳ آبان، روز تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز سرپرست فرمانداری و مسئولان شهرستان بهارستان در کنار دانش آموزان و اقشار مختلف مردم انزجاز خود را از استکبار جهانی و صهیونیسم کودک کش ابراز کردند. به مناسبت ۱۳ آبان، روز تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز سرپرست فرمانداری و مسئولان شهرستان بهارستان در کنار دانش آموزان و اقشار مختلف مردم انزجاز خود را از استکبار جهانی و صهیونیسم کودک کش ابراز کردند.
بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در تجمع‌های جداگانه بخش‌های گلستان و بوستان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و رهبر انقلاب، با شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار و نفرت خود را از جنایات رژیم سفاک صهیونیستی در به شهادت رساندن زنان و کودکان بی گناه اعلام کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

تجمع ضد استکباری بهارستانی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

تجمع ضد استکباری بهارستانی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان

تجمع ضد استکباری بهارستانی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

مراسم راهپیمایی

تجمع ضد استکباری بهارستانی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

تجمع ضد استکباری بهارستانی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

تجمع ضد استکباری بهارستانی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

تجمع ضد استکباری بهارستانی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

تجمع ضد استکباری بهارستانی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

