باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی و تجمع ضد استکباری ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهرستان بهارستان با محکومیت جنایات و سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی برگزار شد. به مناسبت ۱۳ آبان، روز تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز سرپرست فرمانداری و مسئولان شهرستان بهارستان در کنار دانش آموزان و اقشار مختلف مردم انزجاز خود را از استکبار جهانی و صهیونیسم کودک کش ابراز کردند. به مناسبت ۱۳ آبان، روز تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز سرپرست فرمانداری و مسئولان شهرستان بهارستان در کنار دانش آموزان و اقشار مختلف مردم انزجاز خود را از استکبار جهانی و صهیونیسم کودک کش ابراز کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در تجمع‌های جداگانه بخش‌های گلستان و بوستان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و رهبر انقلاب، با شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار و نفرت خود را از جنایات رژیم سفاک صهیونیستی در به شهادت رساندن زنان و کودکان بی گناه اعلام کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

