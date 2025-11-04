باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال سپاهان و آخال ترکمنستان در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال سپاهان ایران

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، امید نورافکن، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آرش رضاوند، احسان حاج‌صفی، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، آریا شفیع‌دوست و کاوه رضایی

ترکیب تیم فوتبال آخال ترکمنستان

کاکاگل‌دی بردییف، بگتیار گورگنوف، بگلیم‌محمد بکمیرادوف، حق‌محمد باشیموف، نازار توواکلوف، گوربان آنایف، المان تاگایف، سلیمان میرزویف، اوراز اورازوف، علی‌بک عبدالرحمانوف و دووران حوجاممدوف

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۵: ارسال شفیع دوست را مدافع آخال به اوت فرستاد.

دقیقه ۶: شوت یوسفی را گلر آخال در دو مرحله دریافت کرد.

دقیقه ۹: آرش رضاوند با پاس آریا یوسفی گل اول سپاهان را به ثمر رساند.

دقیقه ۱۱: ضربه فنی کاوه رضایی را گلر آخال در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۴: ارسال ضربه ایستگاهی حاج صفی به مدافع آخال برخورد کرد و به اوت رفت.

دقیقه ۱۵: پرتاب اوت بلند حاج صفی را گلر آخال در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۶:ضربه سر آرش رضاوند با اختلاف به بیرون از دروازه آخال رفت.

دقیقه ۲۰: ارسال حاج صفی به بازیکن آخال برخورد کرد و او دچار مصدومیت شد و بازی برای دقایقی متوقف شد.

دقیقه ۲۵: ارسال شفیع دوست با ضربه رضاوند همراه شد که گلر آخال توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۷: سلیمان میرزویف گل تساوی آخال را روی اشتباه مدافع سپاهان به ثمر رساند.

دقیقه ۳۳: ارسال پرتاب اوت بلند یوسفی را مدافع آخال از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۳۹: ضربه سر آرش رضاوند را مدافع آخال از دهانه دروازه بیرون کشید و مانع گلزنی بازیکن سپاهان شد.

دقیقه ۴۳: پاس عمقی سانچز به نورافکن نرسید تا گل بزند.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۱: ارسال شفیع دوست را گلر آخال در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه آغاز شد.

دقیقه ۴۷: گلر آخال توپ را قبل ازرسیدن به لطفی در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۰: ارسال سانچز را کاوه رضایی با ضربه سر نتوانست به گل تبدیل کند.

دقیقه ۵۳: ارسال ضربه کرنر حاج صفی را مدافع آخال از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۶۰: کاوه رضایی روی اشتباه گلر آخال صاحب توپ شد، اما ضربه‌اش به بالای دروازه رفت و نتوانست دروازه خالی حریف را باز کند.

دقیقه ۶۱: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن آخال را گورگونف با ضربه سر وارد دروازه سپاهان کرد و گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

دقیقه ۶۶: رحمانوف بازیکن آخال با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد.

دقیقه ۷۰: ضربه فنی بازیکن آخال با اختلاف به بیرون از دروازه سپاهان رفت.

دقیقه ۷۳: ارسال شفیع دوست را گلر آخال در اختیار گرفت و مانع رسیدن توپ به مهاجم سپاهان شد.

دقیقه ۷۵: ضربه سر علیاری به بیرون از دروازه آخال رفت.

دقیقه ۷۶: ضربه سر حزباوی را گلر آخال در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۸: ضربه برگردان شفیع دوست به بیرون از دروازه آخال رفت.

دقیقه ۸۳: ضربه کاوه رضایی را گلر آخال در ۲ مرحله در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۷: ضربه سر کاوه رضایی به بالای دروازه آخال رفت و او نتوانست دروازه خالی را باز کند.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه برای نیمه دوم ۶ دقیقه وقت اضافه در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۶: محمد عسگری بازیکن تعویضی گل تساوی تیم سپاهان را به ثمر رساند.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.