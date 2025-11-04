باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال سپاهان و آخال ترکمنستان در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال سپاهان ایران

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، امید نورافکن، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آرش رضاوند، احسان حاج‌صفی، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، آریا شفیع‌دوست و کاوه رضایی

ترکیب تیم فوتبال آخال ترکمنستان

کاکاگل‌دی بردییف، بگتیار گورگنوف، بگلیم‌محمد بکمیرادوف، حق‌محمد باشیموف، نازار توواکلوف، گوربان آنایف، المان تاگایف، سلیمان میرزویف، اوراز اورازوف، علی‌بک عبدالرحمانوف و دووران حوجاممدوف

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۵: ارسال شفیع دوست را مدافع آخال به اوت فرستاد.

دقیقه ۶: شوت یوسفی را گلر آخال در دو مرحله دریافت کرد.

دقیقه ۹: آرش رضاوند با پاس آریا یوسفی گل اول سپاهان را به ثمر رساند.

دقیقه ۱۱: ضربه فنی کاوه رضایی را گلر آخال در اختیار گرفت.