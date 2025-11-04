دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال سپاهان  و آخال ترکمنستان در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند. 

ترکیب تیم فوتبال سپاهان ایران 

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، امید نورافکن، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آرش رضاوند، احسان حاج‌صفی، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، آریا شفیع‌دوست و کاوه رضایی

ترکیب تیم فوتبال آخال ترکمنستان

 کاکاگل‌دی بردییف، بگتیار گورگنوف، بگلیم‌محمد بکمیرادوف، حق‌محمد باشیموف، نازار توواکلوف، گوربان آنایف، المان تاگایف، سلیمان میرزویف، اوراز اورازوف، علی‌بک عبدالرحمانوف و دووران حوجاممدوف

دقایق حساس بازی 

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۵: ارسال شفیع دوست را مدافع آخال به اوت فرستاد.

دقیقه ۶: شوت یوسفی را گلر آخال در دو مرحله دریافت کرد.

دقیقه ۹: آرش رضاوند با پاس آریا یوسفی گل اول سپاهان را به ثمر رساند.

دقیقه ۱۱: ضربه فنی کاوه رضایی را گلر آخال در اختیار گرفت.

برچسب ها: تیم فوتبال سپاهان ، لیگ قهرمانان آسیا
خبرهای مرتبط
نیازمند:
من بین ۱۵ بازیکن گران قیمت لیگ هم نیستم/ از استقلال هم پیشنهاد داشتم
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا؛
سپاهان‌ - آخال ترکمنستان؛ بازی آسان شاگردان محرم نویدکیا برای صعود
داوران مالزیایی بازی سپاهان و آخال را قضاوت می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تقابل آذرپیرا با قهرمان المپیک در ریاض
ستاره ایرانی المپیاکوس در مسیر درخشش اروپایی
من بین ۱۵ بازیکن گران قیمت لیگ هم نیستم/ از استقلال هم پیشنهاد داشتم
سپاهان‌ - آخال ترکمنستان؛ بازی آسان شاگردان محرم نویدکیا برای صعود
فوتسال ایران باز هم مراکش را نبرد
اوریه: هواداران پرسپولیس مطمئن باشند که قهرمان می شویم
پیروزی الهلال و الوحده و شکست سنگین شباب الاهلی
مهاجم پرسپولیس به پیکان پیوست
جهابخش به لیگ بلژیک پیوست
نبرد تاریخ و انتقام؛ اوج جنون فوتبال در شب مچ اندازی قهرمانان اروپا
آخرین اخبار
ستاره فرانسوی برنده جایزه پسر طلایی سال ۲۰۲۵ شد
زمان بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی مشخص شد
شمسایی: داور کیفیت بالایی نداشت/ با قدرت تا آخرین لحظه تلاش می‌کنیم
الوحدات با تمام قوا مقابل استقلال ایران
فوتسال ایران باز هم مراکش را نبرد
جهابخش به لیگ بلژیک پیوست
مهاجم پرسپولیس به پیکان پیوست
تاکیداسبقیان بر مدال‌آوری اسکی و ورزش‌های زمستانی
تلاش تراکتوری‌ها برای برگزاری بازی با تماشاگر مقابل پرسپولیس
نفرات برتر سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی معرفی شدند
ستاره ایرانی المپیاکوس در مسیر درخشش اروپایی
نبرد تاریخ و انتقام؛ اوج جنون فوتبال در شب مچ اندازی قهرمانان اروپا
بهترین خرید این فصل جزیره‌نشینان کیست؟
امیر فولادی: مسابقات تکواندوی سیزم به میزبانی ایران برگزار می‌شود
بررسی شرایط صدور روادید تیم‌های ملی کشتی در پیکار‌های جهانی آمریکا
بازیکنی که آلونسو را سرمربی رئال کرد
علی نژاد: از مدال آوران بحرین در ریاض هم استفاده می شود
تقابل آذرپیرا با قهرمان المپیک در ریاض
بازدید میدانی انصاری از ورزشگاه‌های گزینه میزبانی داربی
سپاهان‌ - آخال ترکمنستان؛ بازی آسان شاگردان محرم نویدکیا برای صعود
پیروزی الهلال و الوحده و شکست سنگین شباب الاهلی
اوریه: هواداران پرسپولیس مطمئن باشند که قهرمان می شویم
من بین ۱۵ بازیکن گران قیمت لیگ هم نیستم/ از استقلال هم پیشنهاد داشتم
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی