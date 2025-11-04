باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن خواستار آمادگی برای رویارویی بعدی «با دشمن و کسانی که با آن همکاری می‌کنند» شد و تأکید کرد که یمن از این دور در تمام سطوح قوی‌تر از قبل بیرون آمده است.

وی افزود: «ما از این دور در تمام سطوح قوی‌تر از قبل بیرون آمده‌ایم و مطمئناً به سمت دور دیگری از رویارویی با دشمن می‌رویم.»

سید الحوثی امروز سه‌شنبه در سخنرانی خود به مناسبت روز شهید تأکید کرد که تا زمانی که اشغال فلسطین ادامه دارد، رویارویی همه‌جانبه با دشمن اجتناب‌ناپذیر است و به همه یادآوری کرد که تا زمانی که این اشغال ادامه داشته باشد، ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد.

او توضیح داد که فلسطین تنها هدف دشمنان نیست، لبنان، سوریه و دیگران نیز نیستند؛ بلکه کل ملت هدف است. او خاطرنشان کرد که «امت چه بخواهیم چه نخواهیم هدف قرار گرفته است و آنچه از ما محافظت می‌کند جهاد است، نه تسلیم و رضا. »

او نسبت به خطر دشمن و پیشینه ایدئولوژیک بسیار خطرناک آن هشدار داد و توضیح داد که مسئله تحریک این دشمن که نیازی به توجیه ندارد، نیست، بلکه بر اساس ایدئولوژی خطرناک خود که ملت را هدف قرار می‌دهد، عمل می‌کند.

الحوثی افزود: ما باید بدانیم که دشمن ما خطرناک و بسیار جنایتکار است و پیشینه ایدئولوژیک او بسیار خطرناک است.

سید الحوثی تأکید کرد که دشمن به دنبال ربط دادن اتفاقات منطقه به نفت، گاز، منابع و حتی آب آشامیدنی است. او از ملت خواست تا میزان وحشیگری دشمن را تشخیص دهند، زیرا آنها تلاش می‌کنند روش‌های خود را به عنوان یک واقعیت روزمره که باعث "تحقیر و انحطاط" می‌شود، تحمیل کنند.

رهبر انصارالله به همه یادآوری کرد که طرف آمریکایی در جنایات اسرائیل در غزه همدست است و موضع ملت را که آن را ناتوان توصیف کرد، محکوم کرد. وی افزود کسانی که در کنار فلسطین ایستادند، پس از اعلام آتش‌بس در غزه، هدف تبلیغات تهمت قرار گرفتند.

سید الحوثی به نقض مداوم آتش‌بس در غزه توسط اسرائیل، کشتار و محاصره مداوم، بستن گذرگاه رفح و جلوگیری از کمک‌رسانی اشاره کرد. او تأکید کرد که اشغالگران پس از توافق به تجاوز و کشتار خود ادامه می‌دهند و به توافق‌نامه‌ها پایبند نیستند.

او خاطرنشان کرد که اشغالگران به حملات خود علیه زندانیان فلسطینی ادامه می‌دهند و اجساد، میزان شکنجه‌ای را که پس از سرقت اعضای بدنشان متحمل شده‌اند، آشکار می‌کند.

سید الحوثی در سخنرانی خود درباره لبنان اظهار داشت که هدف، خلع سلاح مقاومت است که از لبنان در برابر تجاوز مداوم محافظت می‌کند.

رهبر انصارالله در سخنانی خطاب به جنبش جهانی همبستگی با فلسطین تأکید کرد که تظاهرات بین‌المللی با واکنش ترس اعراب مواجه شده و "برخی رژیم‌ها مانع تظاهرات شدند. "

وی در مورد سودان هم گفت آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد مورد حمایت کسانی است که در کنار دشمن اسرائیلی ایستاده‌اند و آنچه اتفاق می‌افتد را شنیع‌ترین جنایات توصیف کرد.

