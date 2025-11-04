سید عبدالملک بدر الدین الحوثی تاکید کرد که «ما برای رویارویی بعدی با دشمن آماده می‌شویم و یمن از قبل قوی‌تر شده است».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن خواستار آمادگی برای رویارویی بعدی «با دشمن و کسانی که با آن همکاری می‌کنند» شد و تأکید کرد که یمن از این دور در تمام سطوح قوی‌تر از قبل بیرون آمده است.

وی افزود: «ما از این دور در تمام سطوح قوی‌تر از قبل بیرون آمده‌ایم و مطمئناً به سمت دور دیگری از رویارویی با دشمن می‌رویم.»

سید الحوثی امروز سه‌شنبه در سخنرانی خود به مناسبت روز شهید تأکید کرد که تا زمانی که اشغال فلسطین ادامه دارد، رویارویی همه‌جانبه با دشمن اجتناب‌ناپذیر است و به همه یادآوری کرد که تا زمانی که این اشغال ادامه داشته باشد، ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد.

او توضیح داد که فلسطین تنها هدف دشمنان نیست، لبنان، سوریه و دیگران نیز نیستند؛ بلکه کل ملت هدف است. او خاطرنشان کرد که «امت چه بخواهیم چه نخواهیم هدف قرار گرفته است و آنچه از ما محافظت می‌کند جهاد است، نه تسلیم و رضا. »

او نسبت به خطر دشمن و پیشینه ایدئولوژیک بسیار خطرناک آن هشدار داد و توضیح داد که مسئله تحریک این دشمن که نیازی به توجیه ندارد، نیست، بلکه بر اساس ایدئولوژی خطرناک خود که ملت را هدف قرار می‌دهد، عمل می‌کند. 

الحوثی افزود: ما باید بدانیم که دشمن ما خطرناک و بسیار جنایتکار است و پیشینه ایدئولوژیک او بسیار خطرناک است. 

سید الحوثی تأکید کرد که دشمن به دنبال ربط دادن اتفاقات منطقه به نفت، گاز، منابع و حتی آب آشامیدنی است. او از ملت خواست تا میزان وحشیگری دشمن را تشخیص دهند، زیرا آنها تلاش می‌کنند روش‌های خود را به عنوان یک واقعیت روزمره که باعث "تحقیر و انحطاط" می‌شود، تحمیل کنند.

رهبر انصارالله به همه یادآوری کرد که طرف آمریکایی در جنایات اسرائیل در غزه همدست است و موضع ملت را که آن را ناتوان توصیف کرد، محکوم کرد. وی افزود کسانی که در کنار فلسطین ایستادند، پس از اعلام آتش‌بس در غزه، هدف تبلیغات تهمت قرار گرفتند.

سید الحوثی به نقض مداوم آتش‌بس در غزه توسط اسرائیل، کشتار و محاصره مداوم، بستن گذرگاه رفح و جلوگیری از کمک‌رسانی اشاره کرد. او تأکید کرد که اشغالگران پس از توافق به تجاوز و کشتار خود ادامه می‌دهند و به توافق‌نامه‌ها پایبند نیستند.

او خاطرنشان کرد که اشغالگران به حملات خود علیه زندانیان فلسطینی ادامه می‌دهند و اجساد، میزان شکنجه‌ای را که پس از سرقت اعضای بدنشان متحمل شده‌اند، آشکار می‌کند.

 سید الحوثی در سخنرانی خود درباره لبنان اظهار داشت که هدف، خلع سلاح مقاومت است که از لبنان در برابر تجاوز مداوم محافظت می‌کند.

رهبر انصارالله در سخنانی خطاب به جنبش جهانی همبستگی با فلسطین تأکید کرد که تظاهرات بین‌المللی با واکنش ترس اعراب مواجه شده و "برخی رژیم‌ها مانع تظاهرات شدند. "

وی در مورد سودان هم گفت آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد مورد حمایت کسانی است که در کنار دشمن اسرائیلی ایستاده‌اند و آنچه اتفاق می‌افتد را شنیع‌ترین جنایات توصیف کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: انصارالله یمن ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
هشدار فائو درباره فاجعه غذایی در نوار غزه
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
آخرین اخبار
رهبر انصارالله: ما برای رویارویی بعدی با دشمن آماده می‌شویم
حماس جسد نظامی اسرائیلی را امشب تحویل می‌دهد
کنست اسرائیل لایحه‌ای را برای گسترش کنترل بر رسانه‌ها تصویب کرد
اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های امدادی به افغانستان پس از زلزله
عراق بارگیری محموله‌های نفتی لوک اویل روسیه را در بحبوحه تحریم‌ها لغو کرد
زلنسکی: ما با اطمینان به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم
برد پرگل فوتسال افغانستان در آغاز مسابقات همبستگی اسلامی
هزینه جنگ غزه برای اسرائیل به ۶۶ میلیارد دلار رسید
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
حماس طرح جدید شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در الخلیل را محکوم کرد
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
پوتین دستور توسعه استخراج فلزات کمیاب را صادر کرد
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
یونهاپ: کیم جونگ اون مایل به گفت‌و‌گو با ترامپ است
اسرائیل آتش‌بس را به خاک و خون کشید؛ تداوم بمباران و قتل‌عام
چرا توهم غرب برای خاورمیانه جدید محکوم به شکست است
سفر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به اسرائیل
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
شورای امنیت سودان طرح آتش‌بس پیشنهادی آمریکا را بررسی می‌کند
اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
سرکوب اعتراضات ضد اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی سیدنی با اسپری فلفل و دستگیری + تصاویر
استفاده آمریکا از خاک ما برای عملیات پهپادی در افغانستان "کاملاً بی‌اساس" است
انتقاد آنکارا از عدم ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
هند محموله‌های جدید کمک‌های غذایی و دارویی به زلزله‌زدگان افغانستان ارسال می‌کند
دیدار رئیس اجرایی برشنا با معاون رئیس جمهور ترکمنستان برای توسعه همکاری های انرژی