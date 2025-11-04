در اثر برخورد یک قطار مسافربری با یک قطار باری در مرکز هند حداقل هشت نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات هند اعلام کردند که در اثر برخورد یک قطار مسافربری با یک قطار باری در ایالت مرکزی هند، چتیسگر، در روز سه شنبه، حداقل هشت نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.

آرون سائو، معاون سروزیر به خبرنگاران گفت: قطار باری در زمان حادثه ثابت بود و قطار مسافربری از پشت به آن برخورد کرد و به چند واگن اول قطار مسافربری آسیب رساند.

تصاویر تلویزیونی نشان داد که اولین واگن آسیب‌دیده قطار مسافربری تا حدی روی آخرین واگن قطار باری قرار گرفته است، در حالی که پلیس و تیم‌های امداد و نجات سعی در بیرون کشیدن بازماندگان داشتند.

مقامات راه‌آهن اعلام کردند که تحقیقات دقیقی در مورد این حادثه انجام خواهد شد.

شبکه راه‌آهن هند چهارمین شبکه بزرگ جهان است و با قطار‌های جدید و ایستگاه‌های مدرن، ۳۰ میلیارد دلار تحول را تجربه کرده است. با این حال، تصادفات ریلی در این کشور غیرمعمول نیست، کشوری که یکی از بدترین تصادفات این چنینی خود را در سال‌های اخیر در سال ۲۰۲۳ تجربه کرد، زمانی که سه قطار در ایالت جنوبی اودیشا با هم برخورد کردند و ۲۸۸ نفر کشته شدند.

منبع: رویترز