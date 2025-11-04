در اثر برخورد یک قطار مسافربری با یک قطار باری در مرکز هند حداقل هشت نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات هند اعلام کردند که در اثر برخورد یک قطار مسافربری با یک قطار باری در ایالت مرکزی هند، چتیسگر، در روز سه شنبه، حداقل هشت نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.

آرون سائو، معاون سروزیر به خبرنگاران گفت: قطار باری در زمان حادثه ثابت بود و قطار مسافربری از پشت به آن برخورد کرد و به چند واگن اول قطار مسافربری آسیب رساند.

تصاویر تلویزیونی نشان داد که اولین واگن آسیب‌دیده قطار مسافربری تا حدی روی آخرین واگن قطار باری قرار گرفته است، در حالی که پلیس و تیم‌های امداد و نجات سعی در بیرون کشیدن بازماندگان داشتند.

مقامات راه‌آهن اعلام کردند که تحقیقات دقیقی در مورد این حادثه انجام خواهد شد.

شبکه راه‌آهن هند چهارمین شبکه بزرگ جهان است و با قطار‌های جدید و ایستگاه‌های مدرن، ۳۰ میلیارد دلار تحول را تجربه کرده است. با این حال، تصادفات ریلی در این کشور غیرمعمول نیست، کشوری که یکی از بدترین تصادفات این چنینی خود را در سال‌های اخیر در سال ۲۰۲۳ تجربه کرد، زمانی که سه قطار در ایالت جنوبی اودیشا با هم برخورد کردند و ۲۸۸ نفر کشته شدند.

منبع: رویترز

برچسب ها: برخورد قطار ، هند
خبرهای مرتبط
هند بیش از ۱۶ تن کمک پزشکی به افغانستان اهدا کرد
مرگ ۹ نفر در ازدحام معبد هندو‌ها در جنوب هند
هند محموله‌های جدید کمک‌های غذایی و دارویی به زلزله‌زدگان افغانستان ارسال می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
آخرین اخبار
رهبر انصارالله: ما برای رویارویی بعدی با دشمن آماده می‌شویم
حماس جسد نظامی اسرائیلی را امشب تحویل می‌دهد
کنست اسرائیل لایحه‌ای را برای گسترش کنترل بر رسانه‌ها تصویب کرد
اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های امدادی به افغانستان پس از زلزله
عراق بارگیری محموله‌های نفتی لوک اویل روسیه را در بحبوحه تحریم‌ها لغو کرد
زلنسکی: ما با اطمینان به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم
برد پرگل فوتسال افغانستان در آغاز مسابقات همبستگی اسلامی
هزینه جنگ غزه برای اسرائیل به ۶۶ میلیارد دلار رسید
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
حماس طرح جدید شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در الخلیل را محکوم کرد
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
پوتین دستور توسعه استخراج فلزات کمیاب را صادر کرد
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
یونهاپ: کیم جونگ اون مایل به گفت‌و‌گو با ترامپ است
اسرائیل آتش‌بس را به خاک و خون کشید؛ تداوم بمباران و قتل‌عام
چرا توهم غرب برای خاورمیانه جدید محکوم به شکست است
سفر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به اسرائیل
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
شورای امنیت سودان طرح آتش‌بس پیشنهادی آمریکا را بررسی می‌کند
اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
سرکوب اعتراضات ضد اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی سیدنی با اسپری فلفل و دستگیری + تصاویر
استفاده آمریکا از خاک ما برای عملیات پهپادی در افغانستان "کاملاً بی‌اساس" است
انتقاد آنکارا از عدم ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
هند محموله‌های جدید کمک‌های غذایی و دارویی به زلزله‌زدگان افغانستان ارسال می‌کند
دیدار رئیس اجرایی برشنا با معاون رئیس جمهور ترکمنستان برای توسعه همکاری های انرژی