شهردار منطقه ۱۰ تهران از تحقق کامل منابع مالی و پیشرفت قابل‌توجه پروژه‌های بازسازی چهار بوستان «نور»، «آذری»، «ارزش» و «عرب» به‌مساحت مجموع ۲۵ هزار مترمربع خبر داد و گفت این پروژه‌ها تا پایان دی‌ماه به بهره‌برداری خواهند رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مهدی اخ‌الصنایع با اعلام این خبر اظهار کرد:«برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق صددرصدی منابع و بودجه پروژه‌های بازسازی این چهار بوستان انجام شده است و با تخصیص کامل مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، تمامی مراحل اجرا با هدف افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای کیفیت محیطی محلات در حال انجام است.»

شهردار منطقه ۱۰ با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در بازآفرینی فضاهای سبز محلی افزود:«بازسازی بوستان‌های نور، آذری، ارزش و عرب، گامی در جهت تحقق عدالت فضایی و بهبود کیفیت زیست شهری در محلات پرجمعیت منطقه است و با تکمیل این پروژه‌ها تا دی‌ماه، دسترسی شهروندان به فضاهای سبز ایمن و استاندارد افزایش می‌یابد.»

اخ‌الصنایع در پایان از نظارت مستمر بر روند اجرایی پروژه‌ها خبر داد و گفت: «تلاش داریم این بوستان‌ها در موعد مقرر و با کیفیت مطلوب تحویل شهروندان شود تا محیطی شاداب‌تر و مطلوب‌تر برای خانواده‌ها فراهم آید.

برچسب ها: بوستان ، شهرداری‌
