مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از غیرحضوری شدن تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در هشت شهرستان این استان طی روز چهارشنبه خبر داد.

مهرداد حسن‌زاده با اعلام این خبر گفت: با توجه به وزش باد شدید شمال‌شرقی که همراه با گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا در سطح استان شده است، کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار تصمیم گرفت تا کلاس‌های درس و دانشگاه‌ها در شهرستان‌هایی که بیشترین تأثیر را از این پدیده دارند، به‌صورت غیرحضوری و مجازی برگزار شود.

وی افزود: بر اساس تصمیم این کارگروه و با موافقت استاندار هرمزگان، به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، کلاس‌های کلیه مقاطع تحصیلی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک، جاسک، قشم و خمیر در نوبت صبح و عصر روز چهارشنبه ۱۴ آبان به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

حسن‌زاده از مردم، به‌ویژه افراد دارای شرایط خاص و بیماری‌های زمینه‌ای خواست تا از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان