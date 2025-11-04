باشگاه خبرنگاران جوان ؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از غیرحضوری شدن تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاهها در هشت شهرستان این استان طی روز چهارشنبه خبر داد.
مهرداد حسنزاده با اعلام این خبر گفت: با توجه به وزش باد شدید شمالشرقی که همراه با گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا در سطح استان شده است، کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار تصمیم گرفت تا کلاسهای درس و دانشگاهها در شهرستانهایی که بیشترین تأثیر را از این پدیده دارند، بهصورت غیرحضوری و مجازی برگزار شود.
وی افزود: بر اساس تصمیم این کارگروه و با موافقت استاندار هرمزگان، بهمنظور حفظ سلامت دانشآموزان و دانشجویان، کلاسهای کلیه مقاطع تحصیلی، دانشگاهها و مراکز آموزشی در شهرستانهای بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک، جاسک، قشم و خمیر در نوبت صبح و عصر روز چهارشنبه ۱۴ آبان بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
حسنزاده از مردم، بهویژه افراد دارای شرایط خاص و بیماریهای زمینهای خواست تا از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.
منبع: ادارهکل روابطعمومی استانداری هرمزگان