باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی در بازخوانی آرمانهای گفتمان انقلاب اسلامی که امروز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: شعار انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود و شکلگیری جمهوری اسلامی جهتگیری مشخصی را نشان میداد. اساس آزادی، مقابله با استبداد و اساس استقلال، مقابله با سلطه بود و جمهوری اسلامی نیز باید توسعه عدالت و معنویتی را که ایجاد میشد، گسترش میداد.
وی ادامه داد: ماحصل آن، الگوی جدیدی را در عرصه جهانی به ظهور و بروز رساند. تسخیر لانه جاسوسی افق را در حوزه استکبار و فرای مرزهای جغرافیایی پیگیری کرد و شرایط جدیدی رقم خورد. ما در عرصه جهانی، امام را در مقام اندیشه و عمل به پیروزی رساندیم و لذا بهسرعت شعارهای انقلاب مورد توجه قرار گرفت، اما در مقام عمل نیز شیوه امام، «نه گفتن به شرق و غرب» و تأکید بر خودباوری بود.
شهردار تهران تصریح کرد: قهرمان نظر و عمل، انقلاب اسلامی است که با بیان حقایقی که دارد، توانسته اثر زیادی در عرصه جهانی بگذارد. اما این آغاز راه است برای تحقق آنچه به تعبیر رهبر انقلاب، «تمدن نوین اسلامی» است؛ و این بسیار مهم است؛ بنابراین اگر بناست به آرمانها توجه داشته باشیم، باید صیانت از آرمانها را در دستور کار قرار دهیم و اجرای قانون را طلب کنیم.
وی افزود: اگر قرار است استقلال را پاس بداریم، باید بفهمیم که در کدام مختصات ایستادهایم؛ در غیر این صورت، در مسیری قرار میگیریم که خودمان به دامن مستکبران پناه میبریم. بنابراین، حفظ آزادی در گرو قانونمداری و نظارت بر مسئولان است. یا اگر موضوع استقلال را در نظر بگیریم، امروز در عرصه سیاست مستقلترین کشور هستیم، اما در نیمه راه قرار داریم؛ زیرا هنوز استقلال فرهنگی و اقتصادی حاصل نشده است.
زاکانی گفت: اگر صحبت از عدالت میکنیم، هنوز در ابتدای مسیر هستیم، زیرا فساد همچنان وجود دارد. اگر شایستهای در جایگاه خدمت قرار گیرد، میتواند به تحقق عدالت کمک کند و کشور را از این وضعیت خارج سازد. همچنین اگر ایمان را بهعنوان مجموعهای ایجادکننده توانمندی برای فرد و جامعه در نظر نگیریم، به هدف نمیرسیم.
شهردار تهران تصریح کرد: توجه به علم و عمل برای ما در حوزه پیشرفت موضوعیت دارد. اگر جامعهای اهل علم و عمل نباشد، به باد میرود. در همین راستا سعی بر این بوده است که جامعه ما را از این فرصتها عقب نگه دارند؛ بنابراین منظومهای از چارچوبها و آرمانها داریم که اگر به درستی به آنها توجه کنیم، میتوانیم به هدف نزدیک شویم.
وی ادامه داد: نظام سلطه، بودن ما را تحمل نمیکند و در مسیری که طی میکنیم، آمریکایی که دهها سال است به جان پیکره ما افتاده، نمیتواند ما را تحمل کند؛ بنابراین باید رویکردی جدی برای حل موضوعات خودمان داشته باشیم. در این زمینه، رویکردهای مختلفی وجود دارد؛ نخست اینکه با مزاحمان به گفتوگو بنشینیم که در دهه ۹۰ به سمت آن رفتیم.
منبع: تسنیم