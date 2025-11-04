باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه نشان داد که ایالات متحده تحریم‌های جدیدی مرتبط با کره شمالی وضع کرده است که افراد و موسسات چینی و کره شمالی را هدف قرار می‌دهد.

طرح تحریم ثانویه شامل هشت نفر از کره شمالی، چین و روسیه است.

یک شرکت فناوری، شرکت فناوری کامپیوتر کره مانگیونگدائه و بانک اعتباری ریوجونگ کره شمالی نیز در وب‌سایت خزانه‌داری فهرست شده‌اند.

تحریم‌های ثانویه، اشخاص ثالث را به دلیل انجام معاملات ممنوعه با کشور‌ها یا نهاد‌هایی که از قبل تحت تحریم هستند، مجازات می‌کنند.

منبع: رویترز