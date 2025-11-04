وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس و در واکنش به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایتکاران صهیونیستی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس و در واکنش به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایتکاران صهیونیستی، نوشت: «برای بسیاری از مردم در سراسر جهان، جایزه نوبل مدتها است اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. دلیل این فروپاشی آن است که این جایزه همواره بهعنوان ابزاری برای حمله به دولتهای غیرغربی که «دشمن» منافع غرب تلقی میشوند، مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: اعطای جایزه بهاصطلاح «صلح» امسال به فردی که در واقع به تحریک «جنگ» علیه کشور خود میپردازد و همزمان عاملان نسلکشی و جنایات جنگی در فلسطین را میستاید، این برداشت را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است.»
ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم اسراییل خبر داده و با تروریست خواندن حماس، حزبالله و حوثیها، از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرحهای ترامپ علیه کشورش شامل مداخله نظامی شده است.