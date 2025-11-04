وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس و در واکنش به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایتکاران صهیونیستی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس و در واکنش به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایتکاران صهیونیستی، نوشت: «برای بسیاری از مردم در سراسر جهان، جایزه نوبل مدت‌ها است اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. دلیل این فروپاشی آن است که این جایزه همواره به‌عنوان ابزاری برای حمله به دولت‌های غیرغربی که «دشمن» منافع غرب تلقی می‌شوند، مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: اعطای جایزه به‌اصطلاح «صلح» امسال به فردی که در واقع به تحریک «جنگ» علیه کشور خود می‌پردازد و هم‌زمان عاملان نسل‌کشی و جنایات جنگی در فلسطین را می‌ستاید، این برداشت را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است.»

ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم اسراییل خبر داده و با تروریست خواندن حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها، از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرح‌های ترامپ علیه کشورش شامل مداخله نظامی شده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آقای عراقچی از شما با این سابقه سیاسی بعیده تا به حال نمیدانستید جایزه صلح نوبل پشیزی ارزش و اعتبار نداشته و ندارد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
کسی که به ملت و کشور خودش خیانت می کند و از اشخاص تبهکاری مثل ترامپ و بی بی حمایت می کند نیاز به معرفی بیشتر ندارد.متاسفانه ارزش جایزه نوبل به پست ترین حد خودش رسیده
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
چرا روحانی و ظریف را محاکمه نمی کنند؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
برنده نوبل با این اعلام همبستگی با رژیم کودک کش صهیونیستی اسرائیل ودعوت از آمریکا برای حمله به کشورش ثابت کرد یک مزدور وجیره خسارات شما هرچقدر با دولت مسقر ونزوئلا مخالف باشید نباید ازدشمن مردم برای حمله به کشور تان دعوت کنید .این یعنی مزدوری وخیانت .
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
کشورهای غیر غربی و یا به تعبیر بهتر کشورهای مستقل دشمن منافع غرب نیستند هر کشوری منافعی داره که طبیعی هم هست اما دشمن چپاول و استثمار هستند که شده سیاست ثابت کشورهای غربی .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۲۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
اسمش تغییر کرده ، جایزۀ جنگ نوبل !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
جنایتکار همیشه از جنایتهای دیگران حمایت میکند. رژیم صهیونیستی که سرآمدتمامی گرگهای دنیاست.
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۱:۵۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
با دو دولتی چیکار باید کرد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
چرا حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس برای مردم فیلتره اما برای مسئولین که خادمان همین مردم هستند فیلتر نیست؟؟؟
۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
برای مسولان حلال هست برای ملت حرام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
شما هم میتونید با همون فیلتر شکنی که برای تلگرام و اینستا استفاده میکنی برای رفتن به شبکه اجتماعی ایکس ازش استفاده کنی ، خیلی غصه خوردن نداره که ، همشون یه مشت مزخرفات به خورد مردم میدند
-
ناشناس
۰۷:۵۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
میری شبکه ایکس رو هم به گند میکشی همان بهتر که فیلتر باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
بیچاره نوبل تنش د. قبر می‌لرزد که جایزه صلح ان به چه کفتارهای وحشی می‌رسد
۰
۰
پاسخ دادن
