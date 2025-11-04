باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، در تشریح آخرین وضعیت جوی اظهار داشت: «امشب شاهد کاهش نسبی دما در نیمه شرقی کشور، بهویژه شرق و شمال شرق خواهیم بود، اما پس از آن تا پایان هفته، روند افزایشی دما در این مناطق حاکم خواهد شد.»
وی افزود: «همچنین، در برخی نقاط استان گیلان بارش پراکنده رخ میدهد.»
ضیائیان ادامه داد: «طی پنج روز آینده در سایر نقاط کشور، آسمان صاف پیشبینی میشود.»
مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی در خصوص وزش باد هشدار داد: «فردا در برخی مناطق شرق و جنوب شرق و روز چهارشنبه در نوار شرقی و جنوب شرق کشور شاهد وزش باد شدید خواهیم بود که در برخی نقاط همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد بود.»
او در پایان در خصوص وضعیت دریاها گفت: «طی سه روز آینده، خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.»