باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف در نشستی با اعضای شورای مدیران و معاونان وزارت جهاد کشاورزی، از این وزارتخانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین بخش‌های اجرایی و توسعه کشور یاد کرد و با بیان اینکه «جنگ ۱۲روزه بهترین محل برای ارزیابی کار بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دولت است»، تأکید کرد: در روز اول جنگ تحمیلی، بخش دفاعی و نیرو‌های مسلح و در روز دوم نیز جبهه اقتصادی پیروز و موفق بود؛ چراکه با وجود ایام محرم و صفر، پایان مدارس و دانشگاه‌ها و آغاز سفر‌های تابستانی، فروشگاه‌ها مملو از کالا بود و هیچ کمبودی دیده نشد که بخشی از آن مرهون اتکای وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی و همکاری و مدیریت این دو حوزه است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه راهبرد دولت چهاردهم و ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار است، گفت: در دولت و ستاد تنظیم بازار تلاش کردیم که برخورد‌ها تا حد امکان تعزیراتی نباشد و برخی سیاست‌های نظارتی و تنظیمی همانند آزادسازی واردات را در دستور کار قرار دادیم.

عارف با اشاره به جلسات متعدد خود با برنج‌کاران در سال گذشته ادامه داد: در آن جلسات، کشاورزان از دولت خواستند که واردات برنج آزاد نشود تا بتوانند محصول خود را با قیمت کیلویی ۷۵ هزار تومان به فروش برسانند؛ اما عده‌ای معدود از واسطه‌ها با خرید زیر قیمت از کشاورزان، برنج را کیلویی بیش از ۳۰۰ هزار تومان به بازار عرضه کردند و از دسترنج کشاورزان سودجویی کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تبریک روز ۱۳ آبان تصریح کرد: مقام معظم رهبری از این روز به‌عنوان روز افتخار و پیروزی یاد کردند و کسانی که نسبت به رفتار آمریکا ذره‌ای شک داشتند، در جنگ ۱۲روزه و عهدشکنی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، شکشان نسبت به نیات و رفتار دشمنان کشور به یقین تبدیل شد.

عارف همچنین به مشکلات بخش کشاورزی و تولیدات این حوزه از جمله خشکسالی چندین‌ساله، بحران آب و قطعی برق اشاره و خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در مسئله آب و برق مظلوم واقع شده و کشاورزان اعتراضی نکرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از شاخص‌های امیدوارکننده و مثبت وزارت جهاد کشاورزی در تولید و توزیع کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم و همچنین تولیدات کشاورزی، باغی و دامی تأکید کرد: راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران، امنیت غذایی و خودکفایی در کالا‌های اساسی است. همواره نگاه اقتصادی صرف به این موضوع نداشتیم و خوداتکایی در کنار استفاده از بازار منطقه، در صورت لزوم، در اولویت بوده است.

عارف با تأکید بر اینکه باید در کالا‌های اساسی به سمت رقابت حرکت کنیم، تصریح کرد: رقابت در تولید کالا‌های اساسی به عهده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به‌عنوان مؤسسه‌ای قدیمی و علمی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که باید در منطقه پیشتاز باشد؛ چراکه با تلاش‌های انجام‌شده و فضای به‌وجودآمده در سیاست خارجی دولت چهاردهم، فضا برای همکاری و تعامل حداکثری با کشور‌های منطقه فراهم شده است. در این راستا، همکاری تهاتری را پذیرفته‌ایم و از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انتظار داریم در مسیر راهبرد خودکفایی و نگاه منطقه‌ای حرکت کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رشد ۲۸ درصدی تولید شکر، حرکت به سمت خودکفایی در تولید موز به‌دلیل ارزبری بالا و افزایش تولیدات دامی در وزارت جهاد کشاورزی افزود: وزیر و وزارت جهاد کشاورزی در کنار وزارتخانه‌های تخصصی، وظایف مرتبط خود را در قانون اساسی به‌خوبی در طول یک سال گذشته انجام داده‌اند. تمامی مشکلات با همکاری یکدیگر حل شد و به بیرون از دولت انتقال داده نشد. این احساس مسئولیت مشترک ویژگی ارزشمندی است، چراکه مردم نیاز به آرامش دارند و نباید دل آنان را خالی کرد.

عارف با اشاره به راهبرد امنیت غذایی در فرمایشات مقام معظم رهبری از دهه‌های گذشته تأکید کرد: ایشان در سخنان روز گذشته خود بر اقتدار ملی و قوی شدن تأکید داشتند و آن را راهبرد آینده کشور دانستند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اقتدار غذایی پیش‌نیاز اقتدار ملی است، تصریح کرد: سهم وزارت جهاد کشاورزی در اقتدار ملی، با توجه به نقش این وزارتخانه در امنیت غذایی، کمتر از بخش‌های دفاعی نیست.

دکتر عارف گفت: اگر معیشت مردم تأمین شود، آرامش در جامعه حاکم می‌شود و در این صورت می‌توان از مردم توقع خلاقیت، ابتکار و تولید علم داشت. سهم وزارت جهاد کشاورزی در اقتدار ملی نه‌تنها کمتر از سایر بخش‌ها نیست، بلکه پایه‌گذار آن است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با یادآوری جشن خودکفایی تولید گندم در سال ۸۳ و مجوز صادرات دو میلیون تنی آرد تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیز باید به سمت خودکفایی در گندم حرکت کند. البته سیاست‌های دو دهه گذشته باید بازنگری و بخش خصوصی تشویق شود تا استان‌های هم‌جوار به کشور‌های منطقه متصل شوند و مانع‌تراشی نشود تا تراز تجاری مثبت ادامه یابد.

عارف با اشاره به اصلاحات ساختاری در دولت چهاردهم و قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی که برای اجرای این راهبرد داوطلبانه به میدان آمده است، افزود: اقدام وزارت جهاد کشاورزی ناشی از همان احساس مسئولیت مشترک در دولت است. البته در هر اقدام جدیدی ممکن است اعتراضاتی مطرح شود و نامه‌هایی به رئیس‌جمهور یا معاون اول ارسال شود، اما بنای دولت بر این است که در صورت جمع‌بندی نهایی، به نفع بخش‌ها عمل کرده و در صورت نیاز، اصلاحات ساختاری اعمال شود.

معاون اول رئیس‌جمهور اهمیت واگذاری امور به بخش خصوصی را خاطرنشان کرد و تصریح کرد: نظام به مرحله‌ای رسیده است که مسئولیت‌های حاکمیتی نیز می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. زمانی از اصل ۴۴ چنین تفسیری می‌شد که تصدی‌گری با حاکمیت است، اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، مسیر باز شد و امروز می‌توان حتی بخشی از امور حاکمیتی را به بخش خصوصی سپرد که در مواردی بهتر از دولت عمل می‌کند.

عارف اهمیت تمرکززدایی را خاطرنشان کرد و گفت: باید مسئولیت‌ها تا حد امکان به استان‌ها واگذار شود. در این زمینه با تفاسیر قانونی شورای نگهبان روبه‌رو هستیم و لازم است وزارتخانه‌ها با تعامل، این مسائل را حل کنند تا محوریت امور در استان‌ها دنبال شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه محور کار و برنامه دولت اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله است، اظهار کرد: اجرای برنامه هفتم پیشرفت لازم‌الاجراست و باید در این چارچوب عمل کنیم. در صورت نیاز نیز بند‌ها و مواد آن با مکانیزم‌های قانونی اصلاح می‌شود.

عارف ادامه داد: برای اجرای برنامه هفتم باید آمار دقیقی در دست باشد. عدم دریافت اطلاعات یا استاندارد نبودن تعرفه آمار مشکلی قدیمی در این بخش است که به گمراهی در برنامه‌ریزی‌ها منجر می‌شود. از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهیم با دقت و وسواس آمار را ارائه دهد و از آمارسازی برای خوش‌آمد یا مصلحت‌اندیشی پرهیز کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت سازمان تعاون روستایی و اعلام حمایت کامل دولت از آن تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره این بحث مطرح بوده که باید دست واسطه‌ها را کوتاه کنیم. نباید کالای کشاورزی در مزرعه یک قیمت و در بازار قیمتی دیگر داشته باشد. ضروری است تشکل‌ها را قویاً حمایت کنیم و در سیاست‌گذاری‌ها سهیم بدانیم؛ به هر میزان که به نهاد‌های مردمی بها دهیم، در اجرای سیاست‌ها موفق‌تر خواهیم بود.

وی در خصوص وابستگی به نهاده‌های دامی خاطرنشان کرد: در این زمینه مسائل هدفداری مطرح شد و ارز مورد نیاز این بخش در بازه زمانی مشخصی تأمین نشد. با این حال از برخی واردکنندگان گله‌مندیم، چراکه حتی اگر دولت گاهی دیر عمل کند یا بدحساب باشد، در نهایت بدهی‌های خود را پرداخت خواهد کرد و انتظار می‌رفت کالا‌ها را ترخیص کنند.

عارف تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی همواره بدهی ۵ میلیارد دلاری این وزارتخانه را که از گذشته به ارث رسیده، در جلسات دولت مطرح می‌کند. یک میلیارد از این بدهی پرداخت شده و برای ۴ میلیارد دیگر نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم تا در ماه‌های آینده این بدهی‌ها تسویه شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص رقابتی‌کردن خرید کالا‌ها تأکید کرد: وابستگی به چند شرکت منطقی نیست و باید تنوع‌بخشی در دستور کار قرار گیرد.

عارف افزود: در جلساتی که با فروشگاه‌های زنجیره‌ای پس از جنگ ۱۲روزه داشتیم، درخواست شد اجازه واردات کالا‌ها به آنها داده شود. باید این راهبرد به‌گونه‌ای ساماندهی شود تا هر بخشی که ظرفیت دارد، بتواند در چارچوب ضوابط وارد عمل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزارت جهاد کشاورزی خواست برنامه‌ریزی‌های لازم را در زمینه تأمین، تولید و توزیع کالا‌های مورد نیاز ماه مبارک رمضان و همچنین سوخت و انرژی انجام دهد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز پیش از سخنان دکتر عارف، به تشریح اقدامات این وزارتخانه در طول یک سال گذشته از جمله اجرای سند توسعه عدالت‌محور، توجه به منابع تولید به‌ویژه آب و خاک، حمایت از تولید داخل، امنیت غذایی، انضباط مالی و ارزی، توجه به صادرات و دیپلماسی کشاورزی، اصلاح نباتات و دام، همکاری با دانشگاه‌ها و اقدامات در حوزه تنظیم بازار و تحقیقات پرداخت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت