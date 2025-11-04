مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: بیش از ۹۵ درصد نیاز‌های این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مسعود مرادی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با تأکید بر اهمیت بومی‌سازی و ساخت داخل تجهیزات حساس صنعت نیروگاهی اظهار کرد: این اقدامات با هدف کاهش وابستگی به خارج و ارتقای توانمندی دانش مهندسی، از اولویت‌های مهم صنعت نیروگاهی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: امروزه با تلاش متخصصان داخلی، بیش از 95 درصد نیازهای صنعت نیروگاهی در داخل تولید و این صنعت به عنوان یک حوزه خودکفا و در سطح بالا مطرح شده است. تمرکز جدی بر تقویت بنیه علمی و فناوری، بهره‌گیری از دانش روز جهان و دانش بومی، افزایش رضایتمندی مشتریان و ارتقای سهم شرکت در پایداری برق از رسالت‌های اصلی ماست.

مرادی با اشاره به روند تولید قطعات حساس گفت: با تکیه بر توان و تخصص کارکنان و وجود بستر سخت‌افزاری قوی، در هفت ماهه نخست سال 1404، 8 هزار و 406 قطعه خاص شامل انواع شین‌های ژنراتور، پره‌های ثابت و متحرک بخش گاز و بخار، استاپ شفت و انواع کویل و تب جنجر در قالب 68 نوع در کارگاه‌های شرکت تولید و به صنعت نیروگاهی کشور تحویل داده شد.

وی به برنامه‌های آتی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به مشترکات فراوان با صنایع مادر، ورود به بازار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار است و رفع نیاز فنی و مهندسی برای پتروشیمی رازی، مبین عسلویه و پالایشگاه نفت آبادان از اقدامات موفقیت‌آمیز یک سال گذشته ما بوده است.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در پایان تأکید کرد: بومی‌سازی و ساخت بزرگ‌ترین پره‌های بخار و شینه‌های ژنراتور کلاس F برای اولین بار در تاریخ صنعت نیروگاهی ایران انجام و انحصار این تجهیزات حساس کاملاً رفع شده است.

منبع تسن

برچسب ها: نیروگاه ها ، بومی سازی
خبرهای مرتبط
استاندار البرز:
افتتاح خط ۲ متروی کرج نماد همدلی و تلاش جهادی برای توسعه زیرساخت‌هاست
ضرورت رعایت الگوی مصرف برق در البرز
خواجه وند:
اقدامات ساده اما مؤثر، از خاموشی‌های ناگهانی جلوگیری می کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در البرز
صنعت نیروگاهی ایران به خودکفایی رسید
آخرین اخبار
صنعت نیروگاهی ایران به خودکفایی رسید
برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در البرز
تقدیم ۷۵۶ شهید دانش آموز به انقلاب اسلامی در البرز