باشگاه خبرنگاران جوان _ مسعود مرادی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با تأکید بر اهمیت بومی‌سازی و ساخت داخل تجهیزات حساس صنعت نیروگاهی اظهار کرد: این اقدامات با هدف کاهش وابستگی به خارج و ارتقای توانمندی دانش مهندسی، از اولویت‌های مهم صنعت نیروگاهی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: امروزه با تلاش متخصصان داخلی، بیش از 95 درصد نیازهای صنعت نیروگاهی در داخل تولید و این صنعت به عنوان یک حوزه خودکفا و در سطح بالا مطرح شده است. تمرکز جدی بر تقویت بنیه علمی و فناوری، بهره‌گیری از دانش روز جهان و دانش بومی، افزایش رضایتمندی مشتریان و ارتقای سهم شرکت در پایداری برق از رسالت‌های اصلی ماست.

مرادی با اشاره به روند تولید قطعات حساس گفت: با تکیه بر توان و تخصص کارکنان و وجود بستر سخت‌افزاری قوی، در هفت ماهه نخست سال 1404، 8 هزار و 406 قطعه خاص شامل انواع شین‌های ژنراتور، پره‌های ثابت و متحرک بخش گاز و بخار، استاپ شفت و انواع کویل و تب جنجر در قالب 68 نوع در کارگاه‌های شرکت تولید و به صنعت نیروگاهی کشور تحویل داده شد.

وی به برنامه‌های آتی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به مشترکات فراوان با صنایع مادر، ورود به بازار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار است و رفع نیاز فنی و مهندسی برای پتروشیمی رازی، مبین عسلویه و پالایشگاه نفت آبادان از اقدامات موفقیت‌آمیز یک سال گذشته ما بوده است.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در پایان تأکید کرد: بومی‌سازی و ساخت بزرگ‌ترین پره‌های بخار و شینه‌های ژنراتور کلاس F برای اولین بار در تاریخ صنعت نیروگاهی ایران انجام و انحصار این تجهیزات حساس کاملاً رفع شده است.

منبع تسن