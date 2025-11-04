باشگاه خبرنگاران جوان ـ مصطفی سالاری در نشست با اعضای انجمن داروسازان کشور با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به بودجه دولت متصل نیست و از آنجایی که باید منابع خود را از طریق وصول حق‌بیمه تأمین کند، گفت: مطالبات ما از دولت، شرایط اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه، اجرای دو مرحله متناسب‌سازی در طول یک‌سال گذشته و فضای اقتصادی کشور، وصول منابع تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد و به طور مشخص نقدینگی سازمان را با چالش مواجه کرد.

وی افزود: کسری نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی به خدمت‌دهندگان و طرفین قرارداد هم سرایت می‌کند و برای ما نیز این وضع و تأخیر در انجام تعهدات مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه اوایل هفته آینده مطالبات فروردین و اردیبهشت داروخانه‌های طرف قرارداد را پرداخت می‌کنیم، افزود: همچنین از محل نقد شدن مابقی ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، باقیمانده مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها را پرداخت خواهیم کرد.

سالاری با تأکید بر اینکه ما در مقابل بیمه‌شدگان و بازنشستگان و خدمت‌دهندگان به آنها مسئول هستیم، اظهار داشت: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا مراکز درمانی با شرایط مناسب به فعالیت بپردازند و به بیمه‌شدگان خدمات ارائه دهند.

در ابتدای این نشست، اعضای انجمن داروسازان کشور به بیان مسائل و نظرات خود پرداختند.

منبع: تامین اجتماعی