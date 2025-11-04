سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت سیزدهم آبان، نوشت: ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال، کرامت و حق سرنوشت خویش است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت سیزدهم آبان، نوشت: «سیزدهم آبان یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به‌دنبال اعتراض به کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان و دانشجویان معترض در سال ۱۳۵۷ در اعتراض به رژیم استبدادی، و سیزدهم آبان سال ۱۳۵۸ که نمادی از اعتراض ملت ایران به دهه‌ها مداخله خارجی بود.

در گذر این سه دهه، یک پیام روشن تکرار شد؛ ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال، کرامت و حق سرنوشت خویش است.

امروز در جهانی که سیطره‌طلبی و خودبرترپنداری به شکل تجاوز نظامی، عهدشکنی، تحریم، فشار اقتصادی و انحصار فناوری بازتولید می‌شود، معنای مبارزه با استکبار در مقاومت مقتدرانه در برابر تحمیل، پافشاری بر عدالت، استقلال فکری و پیشرفت علمی و بومی است. یاد و راه همه کسانی که برای استقلال، عزت و آزادی ایران ایستادند گرامی باد.»