رئیس جمهور مکزیک تاکید کرد که اقدام نظامی آمریکا در داخل مکزیک «اتفاق نخواهد افتاد».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کلودیا شینباوم، رئیس جمهور مکزیک روز سهشنبه در پاسخ به سوالی در مورد گزارش ان بی سی نیوز که یک روز قبل منتشر شده بود و گفته بود ایالات متحده برنامهریزی برای یک ماموریت جدید ضد کارتل در داخل مکزیک را آغاز کرده است، گفت که اقدام نظامی ایالات متحده در داخل مکزیک «اتفاق نخواهد افتاد».
شینباوم در کنفرانس مطبوعاتی صبحگاهی خود گفت: «این اتفاق نخواهد افتاد. ما هیچ گزارشی مبنی بر وقوع آن نداریم و علاوه بر این، ما با آن موافق نیستیم.»
اظهارات او در یک کنفرانس مطبوعاتی اختصاص داده شده به مبارزه با شبکههای مواد مخدر پس از گزارش NBC News مبنی بر اینکه مقامات آمریکایی در حال آمادهسازی عملیات زمینی بالقوه و مأموریتهای اطلاعاتی در مکزیک با هدف از بین بردن کارتلهای بزرگ هستند، منتشر شد.
منبع: رویترز