باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مهرداد حسن‌زاده با اشاره به وضعیت آب‌وهوایی حاکم بر استان طی روزهای آینده اظهار کرد: با موافقت استاندار هرمزگان، فعالیت دستگاه‌های اجرایی در هشت شهرستان بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک، جاسک، قشم و خمیر در روز چهارشنبه تعطیل اعلام شده است.

رئیس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار استان افزود: این تصمیم با هدف صیانت از سلامت کارکنان دولت و شهروندان اتخاذ شده است. بر اساس این ابلاغیه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها (به‌استثنای شعب کشیک) و بخش اداری بیمارستان‌ها (به‌استثنای شیفت‌های کاری) مشمول تعطیلی هستند.

حسن‌زاده ادامه داد: فعالیت واحدهای خدمات‌رسان طبق روال معمول ادامه خواهد داشت و بانک‌های استان موظف‌اند نسبت به تعیین و معرفی شعب کشیک از طریق شورای هماهنگی بانک‌های استان اقدام کنند.

منبع : اداره‌کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان