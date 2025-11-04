مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تعطیلی ادارات هشت شهرستان این استان در روز چهارشنبه به‌دلیل کاهش کیفیت هوا و وقوع پدیده گردوغبار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مهرداد حسن‌زاده با اشاره به وضعیت آب‌وهوایی حاکم بر استان طی روزهای آینده اظهار کرد: با موافقت استاندار هرمزگان، فعالیت دستگاه‌های اجرایی در هشت شهرستان بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک، جاسک، قشم و خمیر در روز چهارشنبه تعطیل اعلام شده است.

 

رئیس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار استان افزود: این تصمیم با هدف صیانت از سلامت کارکنان دولت و شهروندان اتخاذ شده است. بر اساس این ابلاغیه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها (به‌استثنای شعب کشیک) و بخش اداری بیمارستان‌ها (به‌استثنای شیفت‌های کاری) مشمول تعطیلی هستند.

حسن‌زاده ادامه داد: فعالیت واحدهای خدمات‌رسان طبق روال معمول ادامه خواهد داشت و بانک‌های استان موظف‌اند نسبت به تعیین و معرفی شعب کشیک از طریق شورای هماهنگی بانک‌های استان اقدام کنند.

منبع : اداره‌کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان

برچسب ها: تعطیلی ، ادارات ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
تعطیلی ادارات و نهاد‌های دولتی گلستان فردا یکشنبه ۲۵ آذر
تعطیلی ادارات گیلان در ۲۹ دی
تغییر ساعت پایان کار ادارات و بانک‌های استان تا پایان هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستور معاون رئیس‌جمهور برای تحول اداری و آموزشی در شرق هرمزگان
مدارس و دانشگاه‌های هشت شهرستان هرمزگان فردا مجازی شد
پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی بندرعباس لغو شد
زمین لرزه ۴ و نیم ریشتری در خلیج فارس
راهپیمایی 13آبان در هرمزگان
دانشگاه‌های نوبت بعداز ظهر برخی مناطق هرمزگان مجازی شد
توصیه‌های بهداشتی برای آلودگی هوا در هرمزگان
توقیف ۲ خودرو‌ شوتی با ۳۶۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرعباس
احیای آب‌انبار تاریخی بندر خمیر با مشارکت بخش خصوصی / تبدیل به فضای فرهنگی و هنری
آخرین اخبار
مدارس و دانشگاه‌های هشت شهرستان هرمزگان فردا مجازی شد
زمین لرزه ۴ و نیم ریشتری در خلیج فارس
توقیف ۲ خودرو‌ شوتی با ۳۶۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرعباس
احیای آب‌انبار تاریخی بندر خمیر با مشارکت بخش خصوصی / تبدیل به فضای فرهنگی و هنری
دانشگاه‌های نوبت بعداز ظهر برخی مناطق هرمزگان مجازی شد
دستور معاون رئیس‌جمهور برای تحول اداری و آموزشی در شرق هرمزگان
توصیه‌های بهداشتی برای آلودگی هوا در هرمزگان
پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی بندرعباس لغو شد
راهپیمایی 13آبان در هرمزگان