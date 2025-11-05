باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - مهدی اعتصامیفرد، دبیر کمیته علمی دوازدهمین دوره المپیاد بینالمللی هندسه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با تاکید بر اهمیت فراهم کردن فرصت برابر برای دانشآموزان در مناطق کمبرخوردار، گفت: مرحله اول المپیاد هندسه بهصورت حضوری در شهرستانهای مختلف برگزار میشود و به همین دلیل، محدودیتهای اینترنتی مشکلی در روند مسابقه ایجاد نمیکند.
دبیر کمیته علمی دوازدهمین دوره المپیاد بینالمللی هندسه افزود: مرحله دوم المپیاد بهصورت متمرکز در تهران و با حضور برگزیدگان کل کشور برگزار خواهد شد. بنابراین، دغدغهای بابت برگزاری آنلاین مسابقه وجود ندارد.
اعتصامیفرد در خصوص فرآیند شناسایی استعدادها نیز ادامه داد: هدف اصلی این المپیاد، جنبه بینالمللی و دیپلماسی علمی آن است و تمرکز ما معرفی برند ایران در حوزه مسابقات دانشآموزی به جهان است. شناسایی در مناطق مختلف کشور به صورت گسترده، وظیفهای نیست که در چارچوب این مسابقه انجام شود.
دبیر کمیته علمی دوازدهمین المپیاد بینالمللی هندسه همچنین خاطرنشان کرد که این دوره از مسابقه، با هدف ارتقای سطح علمی دانشآموزان و حضور آنان در عرصههای بینالمللی، برنامهریزی شده و از سوی جامعه علمی کشور به عنوان فرصتی ارزشمند برای معرفی استعدادهای برتر ایران تلقی میشود.