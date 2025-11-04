باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بر اساس تحلیل خبرگزاری فرانسه از داده‌های سازمان مردم نهاد ACLED، ماه اکتبر مرگبارترین ماه در حوادث خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان در سودان از زمان آغاز جنگ بین ارتش و شبه‌نظامیان در آوریل ۲۰۲۳ بود.

این گروه که قربانیان درگیری‌ها در سراسر جهان را پیگیری می‌کند، ماه گذشته رکورد ۱۵۴۵ مورد مرگ را ثبت کرد.

این گروه در مجموع ۳۰۰۰ مورد تلفات را ثبت کرد که کمی کمتر از بالاترین میزان قبلی ۳۲۴۰ مورد ثبت شده در اکتبر ۲۰۲۴ است، زمانی که شبه‌نظامیان حملات خود را در ایالت مرکزی الجزیره تشدید کردند. در آن ماه حدود ۹۶۶ نفر در حوادث خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان کشته شدند.

ACLED تعداد تلفات خود را با جمع‌آوری داده‌ها از منابع منتخب مختلفی که قابل اعتماد می‌داند، از جمله رسانه‌ها، مؤسسات مختلف و شرکای محلی جمع‌آوری می‌کند.

از اواسط آوریل ۲۰۲۳، این سازمان مردم‌نهاد نزدیک به ۴۹۸۰۰ مورد مرگ در سودان را ثبت کرده است، از جمله تقریباً ۱۵۳۰۰ مورد در حملات علیه غیرنظامیان، اگرچه این آمار کامل در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا بسیاری از قربانیان هنوز شمارش نشده‌اند.

نیمی از مرگ‌ها در مناطق دارفور شمالی و خارطوم ثبت شده است - به ترتیب تقریباً ۱۴۰۰۰ و ۱۱۲۰۰ مورد. چند صد مورد در منطقه مورد مناقشه ابیی، که هم سودان و هم سودان جنوبی ادعای مالکیت آن را دارند، ثبت شده است.

به گفته سازمان ملل، این جنگ همچنین میلیون‌ها نفر را آواره کرده و بدترین بحران انسانی در حال حاضر جهان را رقم زده است.

این جنگ که ارتشی را که شرق و شمال کشور را کنترل می‌کند، در مقابل نیرو‌های شبه‌نظامی پشتیبانی سریع (RSF) که اکنون تمام دارفور را کنترل می‌کنند، قرار داده است، از زمان آغاز آن در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ این کشور را تکه‌تکه کرده است.

پس از ۱۸ ماه محاصره، RSF در ۲۶ مه الفاشر، آخرین شهر بزرگ دارفور، در غرب سودان را که خارج از کنترل آن باقی مانده بود تصرف کرد.

ACLED در ماه اکتبر ۲۱۷۶ مرگ از جمله ۱۳۸۵ مورد در حملات علیه غیرنظامیان را در الفاشر و مناطق اطراف آن ثبت کرد. این سازمان غیردولتی هشدار داد که به دلیل مشکلات ارتباطی مربوط به درگیری، این تلفات می‌تواند در هفته‌های آینده افزایش یابد.

به گفته منابع دیگر مرتبط با دولت سودان، بیش از ۲۰۰۰ غیرنظامی در پایان ماه اکتبر در این شهر کشته شدند.

استفاده از پهپاد‌ها نیز افزایش یافته است، به طوری که بیش از ۷۰۰ حمله با استفاده از این پهپاد‌ها در ده ماه اول سال ۲۰۲۵ ثبت شده است که سه برابر بیشتر از سال ۲۰۲۳ است.

از این تعداد، ۳۴۱ مورد صرفاً هوایی بوده و درگیری زمینی در آن دخیل نبوده است. حملات پهپاد‌ها در مجموع منجر به مرگ نزدیک به ۱۹۰۰ نفر شده است که بیش از ۱۴۰۰ مورد آن در سال ۲۰۲۵ رخ داده است.