باشگاه خبرنگاران جوان - ستاره پرتغالی و نامدار النصر عربستان، در مصاحبهای با خبرنگار بریتانیایی پیرس مورگان از دوران پربار خود در فوتبال و چشمانداز پایان آن صحبت کرد. کریستیانو رونالدو در این گفتوگو با اشاره به ثبت ۹۵۲ گل در همه بازیهایی که به میدان رفته، گفت: هیچ چیز با آدرنالینی که هنگام گلزنی احساس میکنم قابل مقایسه نیست و قصد دارم هرچه ممکن است مدت طولانیتری این مسیر را ادامه دهم.
او در ادامه مصاحبه با تأکید بر اینکه برای هر چیزی آغاز و پایانی وجود دارد، گفت: برای بازنشستگی آماده خواهم شد. در عین حال اشتیاق و انگیزه دیگری در زندگی دارم و در آینده وقت بیشتری برای خود و خانوادهام خواهم داشت. همچنان انگیزه زیادی برای ادامه فوتبال دارم و میخواهم در عرصه بازیکنی تا جای ممکن باقی بمانم.
رونالدو در پاسخ به پرسشی درباره زمانبندی احتمالی بازنشستگیاش گفت: بله، زمانش نزدیک است اما فکر میکنم آماده باشم. قطعا این اتفاق کار سختی خواهد بود و ممکن است در آن زمان گریه کنم. این امر طبیعی است چون من آدم احساساتی هستم و احساساتم را پنهان نمیکنم.
رونالدو همچنین در این مصاحبه گفت که قهرمانی در جام جهانی آرزویش نیست. او گفت: اگر از من بپرسند آیا رویای من قهرمانی در جام جهانی است، پاسخ میدهم که این موضوع برای من یک رویا نیست، به ویژه وقتی بحث تعیین اینکه آیا بهترین بازیکن جهان هستم مطرح باشد.
وی در ادامه توضیح داد: چگونه میتوان با بردن تنها یک تورنمنت (شامل شش یا هفت بازی) مشخص کرد که بهترین بازیکن تاریخ فوتبال هستید؟ آیا این روش عادلانه است؟
خبرنگار از رونالدو درباره خبر درگذشت دیوگو ژوتا، مهاجم پرتغالی باشگاه لیورپول که هموطن او نیز بود، پرسید. رونالدو گفت: من خبر مرگ او را باور نکردم و خیلی گریه کردم. آن لحظه برای کشورم، خانوادهام، دوستان و همتیمیهایم بسیار سخت بود. دریافت این خبر برایم غیرمنتظره و بسیار غمانگیز بود.
منبع: برنا