باشگاه خبرنگاران جوان - دیوید بکهام، فوتبالیست مشهور انگلیسی به پاس دهه‌ها خدمت به ورزش و امور خیریه، نشان شوالیه انگلیس را دریافت کرد.

کاپیتان سابق انگلیس، ۲۰ سال پیش هم نشان افتخار سلطنتی را به خاطر کمک‌هایش به فوتبال دریافت کرده بود.

بکهام به خبرنگاران گفت: این یک لحظه بزرگ و بسیار ویژه برای خانواده ماست. بسیار مفتخرم که این افتخار ویژه به من داده شده است. در شرق لندن بزرگ شدم و همیشه می‌خواستم یک فوتبالیست حرفه‌ای شوم و اکنون در قلعه ویندزور در کنار مهمترین خاندان سلطنتی جهان ایستاده‌ام. از این بهتر نمی‌شود.