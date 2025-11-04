سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد روز دوشنبه با رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ سفید دیدار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد روز دوشنبه با ابومحمد جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ سفید دیدار کند.

او گفت: «وقتی رئیس جمهور در خاورمیانه بود، تصمیم تاریخی لغو تحریم‌ها علیه سوریه را گرفت تا به آنها فرصتی واقعی برای صلح بدهد و من فکر می‌کنم ما شاهد پیشرفت خوبی در این زمینه تحت رهبری جدید آنها بوده‌ایم.»

روز یکشنبه، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه گفت که جولانی در سفر رسمی خود به واشنگتن، در مورد مسائلی از جمله لغو تحریم‌های باقی مانده، بازسازی و مبارزه با تروریسم بحث خواهد کرد.

روز شنبه، تام باراک، فرستاده ایالات متحده به سوریه گفت که جولانی «امیدوارانه» به واشنگتن می‌رود تا توافق‌نامه‌ای را برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده علیه داعش امضا کند.

اگرچه این اولین سفر جولانی به واشنگتن خواهد بود، اما دومین سفر او به ایالات متحده پس از سفر به سازمان ملل در ماه سپتامبر خواهد بود؛ جایی که او اولین رئیس جمهور سوریه در دهه‌های گذشته بود که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد.

در ماه مه جولانی برای اولین بار در ریاض با ترامپ دیدار کرد که منجر به تعهد رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
جولانی روز چهارشنبه به مسکو می‌رود
دمشق: جولانی اوایل نوامبر به کاخ سفید می‌رود
توافق وزیر دفاع جولانی و قسد برای آتش بس در شمال و شمال شرقی سوریه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
برد پرگل فوتسال افغانستان در آغاز مسابقات همبستگی اسلامی
رهبر انصارالله: ما برای رویارویی بعدی با دشمن آماده می‌شویم
اسرائیل آتش‌بس را به خاک و خون کشید؛ تداوم بمباران و قتل‌عام
ترامپ: تا پایان تعطیلی دولت هیچ کمکی به برنامه کمک‌های غذایی پرداخت نمی‌شود
آخرین اخبار
کاخ سفید: ترامپ روز دوشنبه با جولانی دیدار خواهد کرد
مرگ و میر غیرنظامیان جنگ سودان به بالاترین حد خود رسید
مکزیک احتمال مداخله نظامی آمریکا در خاک خود را رد کرد
ترامپ: تا پایان تعطیلی دولت هیچ کمکی به برنامه کمک‌های غذایی پرداخت نمی‌شود
آمریکا تحریم‌های جدیدی مرتبط با کره شمالی وضع کرد
۸ کشته در پی برخورد دو قطار در مرکز هند
رهبر انصارالله: ما برای رویارویی بعدی با دشمن آماده می‌شویم
حماس جسد نظامی اسرائیلی را امشب تحویل می‌دهد
کنست اسرائیل لایحه‌ای را برای گسترش کنترل بر رسانه‌ها تصویب کرد
اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های امدادی به افغانستان پس از زلزله
عراق بارگیری محموله‌های نفتی لوک اویل روسیه را در بحبوحه تحریم‌ها لغو کرد
زلنسکی: ما با اطمینان به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم
برد پرگل فوتسال افغانستان در آغاز مسابقات همبستگی اسلامی
هزینه جنگ غزه برای اسرائیل به ۶۶ میلیارد دلار رسید
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
حماس طرح جدید شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در الخلیل را محکوم کرد
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
پوتین دستور توسعه استخراج فلزات کمیاب را صادر کرد
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
یونهاپ: کیم جونگ اون مایل به گفت‌و‌گو با ترامپ است
اسرائیل آتش‌بس را به خاک و خون کشید؛ تداوم بمباران و قتل‌عام
چرا توهم غرب برای خاورمیانه جدید محکوم به شکست است
سفر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به اسرائیل
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
شورای امنیت سودان طرح آتش‌بس پیشنهادی آمریکا را بررسی می‌کند
اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
سرکوب اعتراضات ضد اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی سیدنی با اسپری فلفل و دستگیری + تصاویر