سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد روز دوشنبه با رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ سفید دیدار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید روز سهشنبه در یک نشست خبری گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد روز دوشنبه با ابومحمد جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ سفید دیدار کند.
او گفت: «وقتی رئیس جمهور در خاورمیانه بود، تصمیم تاریخی لغو تحریمها علیه سوریه را گرفت تا به آنها فرصتی واقعی برای صلح بدهد و من فکر میکنم ما شاهد پیشرفت خوبی در این زمینه تحت رهبری جدید آنها بودهایم.»
روز یکشنبه، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه گفت که جولانی در سفر رسمی خود به واشنگتن، در مورد مسائلی از جمله لغو تحریمهای باقی مانده، بازسازی و مبارزه با تروریسم بحث خواهد کرد.
روز شنبه، تام باراک، فرستاده ایالات متحده به سوریه گفت که جولانی «امیدوارانه» به واشنگتن میرود تا توافقنامهای را برای پیوستن به ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده علیه داعش امضا کند.
اگرچه این اولین سفر جولانی به واشنگتن خواهد بود، اما دومین سفر او به ایالات متحده پس از سفر به سازمان ملل در ماه سپتامبر خواهد بود؛ جایی که او اولین رئیس جمهور سوریه در دهههای گذشته بود که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد.
در ماه مه جولانی برای اولین بار در ریاض با ترامپ دیدار کرد که منجر به تعهد رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریمهای اقتصادی علیه سوریه شد.
منبع: رویترز