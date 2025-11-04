باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران پس از تساوی مقابل مقابل آخال ترکمنستان در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: مانند دیدار قبلیمان برابر آخال، مسابقه دوباره پیچیده شد. ما خیلی زود جلو افتادیم و موقعیتهای خوبی ایجاد کردیم. بازی ظاهراً در اختیار ما بود و میتوانستیم آن را با اختلاف بیشتر بهسود خود تمام کنیم، اما متأسفانه یکی، ۲ اشتباه خیلی بد داشتیم. ۲ توپ روی دروازه ما آمد که هر ۲ گل شد؛ توپهایی که میتوان گفت عملاً به حریف تقدیم کردیم.
او افزود: هرقدر تلاش کردیم و موقعیت ساختیم، حتی زمانی که حریف دچار اشتباه شد، باز هم به گل نرسیدیم. تنها نکته مثبت برای من این بود که تیم تا لحظه آخر سعی کرد موقعیتسازی کند و نباختن را دنبال کند وگرنه فقط میتوانم بگویم شب ناامیدکنندهای بود. شاید برخی بگویند تیم خوب بازی کرد، اما وقتی نتیجه نمیگیریم، این خوب بودن هیچ فایدهای ندارد. این همان جذابیتِ گاهی تلخِ فوتبال است.
سرمربی سپاهان با عذرخواهی از هواداران تیمش بیان کرد: از هوادارانمان معذرتخواهی میکنم. تمام مسئولیت این نتیجه با من است. شاید من نتوانستم تیمم را از لحاظ روحی و روانی برای این بازی آماده کنم. بههرحال امتیاز بسیار بدی از دست دادیم و این برای من بسیار سخت است.
او درباره احساسش نسبت به گل دقیقه ۹۷ تیمش تصریح کرد: صادقانه بگویم، وقتی گل مساوی را زدیم، هیچکس خوشحال نشد. فقط فکرمان این بود که توپ را بیاوریم و برای گل بعدی تلاش کنیم، اما دیگر فرصتی نداشتیم. همانطور که گفتید، گل دقیقه ۹۷ شادی نداشت. نه من، نه بازیکنان و نه حتی هواداران خوشحال نبودیم. همه ناراحت بودیم، چون میدانستیم این نتیجه برای ما مساوی با از دست رفتن صدر جدول است. تنها نکته مثبتش تلاش بازیکنان برای نباختن بود که جای تقدیر دارد، اما وقتی اینهمه موقعیت از دست میدهیم، مسئولش من هستم و باید مشکلات را یکییکی حل کنم.
نویدکیا در پاسخ به اینکه غیبت برخی بازیکنان چقدر بر کیفیت تیمش تأثیر داشت؟ بیان کرد: واقعیت این است که کیفیت موقعیتهای ما مشابه بازی قبلی بود. همان موقعیتها را ایجاد کردیم، اما باز هم به گل نرسیدیم. قطعاً بازیکنان تأثیرگذار در لحظات حساس میتوانند تفاوت ایجاد کنند و نبودشان به ضرر ماست، اما نمیتوانیم به بهانه نبود یک بازیکن روند تیم را متوقف کنیم. باید با نفرات موجود مسیر را ادامه دهیم.
او افزود: آرش رضاوند امروز فوتبال باکیفیتی بازی کرد و در مرکز زمین کنترل خوبی داشت. البته قبول دارم اگر ریکاردو آلوز در زمین بود، احتمالاً میتوانستیم در فاز هجومی خطرناکتر ظاهر شویم.
سرمربی سپاهان در واکنش به شعار برخی هواداران علیه مدیریت باشگاه گفت: اصلاً هیچ ارتباطی بین نتیجه این بازی و مدیریت وجود ندارد. نیکفر زمانی به باشگاه آمد که تیم بسته شده و کارش آغاز شده بود؛ بنابراین شعار علیه مدیرعامل هیچ توجیهی ندارد. اگر قرار است انتقادی باشد، باید از من باشد. مسئولیت کامل با سرمربی است. اگر روزی مشکلی بین من و مدیریت پیش بیاید، در آن زمان میتوان دربارهاش صحبت کرد، اما الان تمام مسئولیت بر عهده من است و مدیرعامل هیچ نقشی در این نتیجه ندارد.
نویدکیا در پاسخ به پرسشی درباره داوری مسابقه گفت: فکر نمیکنم نتیجه به داوری ربطی داشت. واقعیت این است که تیم حریف با وجود شرایط پایینتر از ما، بسیار تلاش کرد و تا لحظه آخر جنگید. با اینکه فقط ۲ توپ آوردند و هر ۲ گل شد، اما باید برایشان احترام قائل شویم. فوتبال همین است گاهی زحمت و تمرکز بیشتر پاداش میگیرد. حس میکنم داور هم عملکرد خوبی داشت. داور وسط فوقالعاده مسلط بود و بازی را بهخوبی اداره کرد؛ مشکل خاصی ندیدم.
او درباره رفتارهای عصبی برخی بازیکنان تیمش در لحظات پایانی مسابقه اظهار کرد: من اجازه نمیدهم هیچ بازیکنی به خاطر مسائل انضباطی تیم را ۱۰ نفره کند. گاهی در دقایق پایانی وقتی بازیکن احساس میکند بازی را در دست دارد و ناگهان نتیجه از دست میرود، از نظر روحی و روانی دچار فشار میشود، اما بازیکن حرفهای باید در همین لحظات تصمیم درست بگیرد. اگر در شرایط سخت کنترل خود را از دست بدهد، دیگر چه تفاوتی با بازیکنان معمولی دارد؟ کسی که در سپاهان بازی میکند باید یاد بگیرد در شرایط دشوار، نه تصمیم احساسی، بلکه بهترین تصمیم را برای تیم بگیرد.
سرمربی سپاهان در پایان درباره تغییرات تاکتیکی تیمش بیان کرد: شاید اگر زودتر تغییر میدادیم، بهتر میشد، اما وقتی دیدیم از کنارهها با آریا یوسفی و ایوان بهتر نفوذ میکنیم، تصمیم گرفتیم صبر کنیم. هرچه به پایان بازی نزدیکتر شدیم، متوجه شدیم باید انرژی بیشتری بگذاریم تا از تجمع دفاعی حریف عبور کنیم. شاید اگر زودتر این تصمیم را میگرفتیم، به نفع تیم میشد، اما در مجموع بازیکنان تا آخر جنگیدند و بابت تلاششان از آنها تشکر میکنم.