سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ را تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ و با توجه به اعلام مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا امروز؛ ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز یکشنبه؛ ۱۸ آبان‌ماه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند؛ لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات اطلاعیه فوق، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند؛ می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۸ آبان‌ماه، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

برچسب ها: حسابدار ، رشته حسابداری ، سازمان سنجش کشور
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی ۱۴۰۴
