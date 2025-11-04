باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلاموالمسلمین عبدالحسین خسروپناه شامگاه سهشنبه در تشریح مصوبات جلسه ۹۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب نهایی «سند ملی صنعت فرهنگی اسباببازی»، انتخاب اعضای حقیقی شورای عالی جوانان و نوجوانان و بررسی سیاستهای حکمرانی محلهمحور با محوریت مسجد خبر داد.
تصویب نهایی سند ملی صنعت فرهنگی اسباببازی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح نخستین دستور جلسه ۹۲۳ این شورا اظهار کرد: در این نشست، سند ملی صنعت فرهنگی اسباببازی که از پیش در کمیسیونهای تخصصی شورا بررسی و اصلاح شده بود، به تصویب نهایی رسید.
خسروپناه افزود: این سند با هدف حمایت از تولیدات بومی، تقویت هویت فرهنگی کودکان و توسعه صنایع خلاق در حوزه بازی و سرگرمی تدوین شده است.
انتخاب اعضای حقیقی شورای عالی جوانان و نوجوانان
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه همچنین تصریح کرد: در این جلسه، چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای عالی جوانان و نوجوانان انتخاب شدند.
وی افزود: ابراهیم نورمحمد، سیدمحمد بطحایی، حامد تقدیری و فاطمه قاسمپور به عنوان اعضای حقیقی شورا در این ترکیب برگزیده شدند.
تعیین اعضای هیئت نظارت بر نشر کتاب کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
خسروپناه با اشاره به دیگر مصوبات شورا بیان کرد: اعضای هیئت نظارت بر نشر کتاب بزرگسالان، کودکان و نوجوانان نیز در این جلسه انتخاب شدند. این اعضا از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و پس از بررسی در شورا تأیید شدند.
تقدیر از وزیر ورزش و جوانان به دلیل موفقیتهای قهرمانان کشور
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه از تقدیر ویژه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزیر ورزش و جوانان خبر داد و گفت: در این جلسه از احمد دنیامالی؛ وزیر ورزش و جوانان، به دلیل موفقیتهای ارزشمند قهرمانان و پهلوانان کشور در عرصههای بینالمللی تقدیر ویژهای به عمل آمد.
خسروپناه افزود: این افتخارات حاصل تلاش جوانان ورزشکار و حمایتهای دستگاه ورزش کشور است.
بررسی سیاستهای حکمرانی محلهمحور با محوریت مسجد
وی همچنین با اشاره به یکی از مباحث محوری جلسه اظهار کرد: در بخش دیگری از نشست، موضوع سیاستهای حکمرانی محلهمحور با تأکید بر نقش مسجد در ساماندهی فرهنگی، اجتماعی و آموزشی محلات مورد بحث قرار گرفت.
خسروپناه افزود: در جلسه گفتوگوهای مفصلی در این زمینه انجام شد، اما به دلیل گستردگی موضوع، ادامه بررسی به جلسه آینده شورا موکول شد.
تمدید دوره مسئولیت رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه، از تمدید دوره مسئولیت رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی کشور خبر داد و گفت: دوره مسئولیت محمدعلی کینژاد بهعنوان رئیس هیئت عالی جذب برای مدت چهار سال دیگر تمدید شد.
منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی