باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مجتبی باستان، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر گفت: شرارت‌ها و دخالت‌های ایالات متحده آمریکا در ایران و منطقه باید همواره در حافظه ملی ایرانیان زنده بماند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی افزود: ماجرای دشمنی آمریکا با ملت ایران مربوط به بعد از انقلاب اسلامی نیست؛ بلکه ریشه در دهه‌ها پیش از پیروزی انقلاب دارد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر مصدق با همراهی انگلیس و با هدف غارت منابع ملی ایران و به‌ویژه نفت، نخستین جلوه آشکار از سیاست‌های مداخله‌گرایانه آمریکا در کشور ما بود.

باستان ادامه داد: پس از کودتا، آمریکا با اعطای وام‌ها، حمایت از رژیم پهلوی دوم و اعزام مستشاران نظامی و اقتصادی، عملاً بر تصمیمات کلان کشور سایه انداخت. بر اساس اسناد تاریخی، بیش از ۳۰۰ مستشار آمریکایی در آن زمان در ایران حضور داشتند که نقش اصلی در راهبری و برنامه‌ریزی نهادهای مهم کشور داشتند. رفتار آنان نه‌تنها مبتنی بر همکاری نبود بلکه جلوه‌ای آشکار از نگاه تحقیرآمیز و چپاولگرایانه نسبت به ملت ایران داشت.

وی به موضوع لایحه کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت: یکی از موارد اهانت‌آمیز و فراموش‌نشدنی در تاریخ روابط ایران و آمریکا، اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران بود؛ امری که ملت ایران را عمیقاً آزرده و امام خمینی (ره) را به واکنشی تاریخی واداشت. این لایحه نماد توهین به استقلال و عزت ملت ایران بود و از همان‌جا ریشه‌های نفرت ملت ایران از سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا عمیق‌تر شد.

باستان تصریح کرد: اگر این روند را از منظر تاریخی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که رفتار آمریکا در قبال ایران همواره مبتنی بر دخالت و شرارت بوده است؛ چه در دوران پهلوی و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی. در دوران دفاع مقدس نیز، ایالات متحده با حمایت همه‌جانبه از رژیم بعث عراق، از تأمین تسلیحات گرفته تا ارائه اطلاعات و فناوری‌های نظامی، نقش مستقیم در تداوم جنگ علیه ملت ایران داشت.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی افزود: امروز نیز این سیاست ادامه دارد؛ به‌ویژه در تحولات اخیر منطقه که در جریان جنگ صهیونیستی اخیر، بیش از هزار و پنجاه نفر از مردم بی‌دفاع ما به شهادت رسیدند که در میان آن‌ها ۳۴ دانش‌آموز، هفت معلم و ۸۵ دانشجو حضور داشتند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که آمریکا و متحدانش با علم، فناوری و پیشرفت ایران اسلامی دشمن‌اند، چرا که شهدای ما از میان نخبگان، دانشگاهیان و دانشمندان کشور هستند.

وی با اشاره به رویکرد دوگانه آمریکا نسبت به علم و فناوری گفت: آمریکا در حالی پیشرفت علمی را در کشور ما برنمی‌تابد که خود فناوری و توان نظامی‌اش را در مسیر کشتار ملت‌ها به کار می‌گیرد؛ از جنگ‌افزارهای مرگبار گرفته تا ناوشکن‌ها و سامانه‌های موشکی مستقر در خلیج فارس و دریای عمان. این تناقض نشان می‌دهد که ادعای دفاع از حقوق بشر و صلح جهانی از سوی آمریکا، چیزی جز فریب نیست.

باستان در ادامه تصریح کرد: حافظه تاریخی ملت ایران باید این واقعیت را زنده نگه دارد که ایالات متحده آمریکا در طول دهه‌ها، محور اصلی شرارت در ایران و منطقه بوده است. شناخت این پیشینه برای نسل‌های امروز اهمیت فراوانی دارد تا بدانند استقلال، امنیت و پیشرفت امروز کشور با بهای سنگینی به‌دست آمده است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اشاره به حضور پرشور مردم در آیین‌های روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: در مراسمی که امروز در شهر گرگان برگزار شد، شاهد حضور بی‌نظیر نوجوانان و جوانان بودم. بسیاری از آن‌ها با آگاهی و درک عمیق از شرایط، شعارهای ضد استکباری را با شور و شعور سر می‌دادند. این نسل نه از سر هیجان، بلکه از سر فهم و بصیرت در میدان حضور دارد و مفاهیم استکبارستیزی را آگاهانه فریاد می‌زند.

مجتبی باستان تأکید کرد: امروز نوجوانان و جوانان ما ادامه‌دهندگان راه امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی هستند. آنان با علم و ایمان، پرچم مبارزه با استکبار را برافراشته نگه داشته‌اند. روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نه فقط یک مناسبت تاریخی، بلکه یادآور روحیه عزت‌خواهی، استقلال‌طلبی و مقاومت ملت ایران در برابر سلطه جهانی است.

نسل دهه هشتادی و نودی ویژگی‌های خاص خود را دارد. برای تأثیرگذاری بر این نسل، باید به آن‌ها اعتماد کنیم، به آن‌ها هویت بدهیم و برنامه‌ها را متناسب با ذائقه و ادبیاتشان طراحی کنیم. ما در سازمان بسیج دانش‌آموزی بر این باوریم که هرگاه به دانش‌آموز نقش بدهیم و از او به عنوان طراح و مجری بهره بگیریم، تأثیر برنامه‌ها چندین برابر می‌شود.

وی در تشریح بسته‌ای ویژه که به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی تدوین شده، گفت: بسته آبانی کارویژه حاصل همفکری و مشارکت مستقیم دانش‌آموزان است. در این بسته، شش رویداد ملی با محوریت نقش‌آفرینی، پرسشگری و خلاقیت طراحی شده که اجرای آن‌ها در مدارس سراسر کشور به عهده خود دانش‌آموزان گذاشته شده است.

جزئیات برنامه‌های «بسته آبانی کارویژه»

باستان با اشاره به بخش‌های مختلف این بسته گفت: رویداد ملی «پرسش آبان» با یک پرسش محوری آغاز شد در همین راستا دانش‌آموزان موظف بودند با تحقیق و پژوهش، پاسخ خود را در قالب کلیپ یک‌دقیقه‌ای از طریق سامانه شاد ارسال کنند. این طرح با استقبال گسترده مواجه شد و صدها اثر خلاقانه از نقاط مختلف کشور دریافت شده است. مسابقه ملی نقاشی «فرار موش‌ها» دومین بخش بسته بود که به بازنمایی نقش رژیم کودک‌کش صهیونیستی در جنگ‌های اخیر اختصاص داشت. دانش‌آموزان با بهره‌گیری از هنر نقاشی و حتی ابزار هوش مصنوعی، آثار متنوعی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی خلق کردند. رویداد ملی «قاب برتر» سومین برنامه این بسته بود. در این طرح، دانش‌آموزان تصاویری از حضور خود در راهپیمایی روز دانش‌آموز را ارسال کردند. سه شاخص در این رویداد مورد توجه بود: دیده شدن پلاکارد مدرسه، حضور همکلاسی‌ها، و حمل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران.

او افزود: زنگ گفت‌وگو در درس آمادگی دفاعی چهارمین محور این بسته بود. بر اساس این طرح، به تمامی معلمان درس آمادگی دفاعی در سراسر کشور اعلام شد که دو جلسه از آموزش‌های خود را به تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اختصاص دهند. دبیرخانه این طرح در استان کرمان مستقر است و بیش از دو میلیون دانش‌آموز در آن مشارکت کردند. پویش ملی «ایران سرافراز» پنجمین برنامه بود که در مراسم صبحگاه مدارس و آغاز هفته برگزار شد. در این پویش، دانش‌آموزان سرودهای همخوانی را اجرا کردند و شعارهای استکبارستیزی را با زبان هنر به نمایش گذاشتند. 6. رویداد «دست‌سازه‌های استکبار» نیز با محور ساخت کاردستی‌ها و سازه‌های نمادین در محکومیت استکبار جهانی طراحی شد. دانش‌آموزان آثار خود را در مدارس به نمایش گذاشتند و در مراسم ۱۳ آبان همراه خود حمل کردند.

باستان تأکید کرد: تمام این برنامه‌ها همزمان بر سه محور طراحی شدند: تبیین جنایات آمریکا و صهیونیسم، تقویت روحیه نقش‌آفرینی در دانش‌آموزان، و ایجاد موقعیت‌های تربیتی برای تولید قدرت نرم در کشور. هر موقعیتی که در آن دانش‌آموز به عنوان عامل فعال تربیت شود، در واقع بذر قدرت نرم انقلاب اسلامی کاشته می‌شود.

پیامدهای تربیتی و فرهنگی

وی در ادامه با اشاره به نتایج اجرای این برنامه‌ها گفت: سه پیامد اصلی برای این طرح‌ها پیش‌بینی شده بود: نخست، تقویت آگاهی تاریخی و شناخت دشمن در میان نوجوانان؛ دوم، شکل‌گیری روحیه کنشگری و مسئولیت‌پذیری در مدارس؛ و سوم، ایجاد جریان‌های تربیتی در راستای تقویت سرمایه فرهنگی و قدرت نرم انقلاب اسلامی.

باستان افزود: وقتی دانش‌آموز در میدان عمل نقش می‌گیرد، استکبارستیزی برای او صرفاً یک شعار نیست بلکه تبدیل به باور درونی می‌شود. این همان نقطه‌ای است که می‌تواند نسل آینده مدیران کشور را بسازد؛ نسلی که با ایمان، علم و بصیرت در برابر دشمنان بایستد.

انتقال مفاهیم انقلابی با زبان نسل جدید

باستان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل جدید، گفت: «زبان نسل امروز با دهه‌های گذشته متفاوت است. اگر می‌خواهیم مفاهیم ملی و انقلابی را منتقل کنیم، باید زبان و ادبیات این نسل را بشناسیم. لازم است به آن‌ها اعتماد کنیم و حتی در طراحی و اجرای برنامه‌ها ضریب خطایی را بپذیریم تا فرصت تجربه و مسئولیت پیدا کنند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان امروز بسیار آگاه، وطن‌دوست و آشنا با زبان علم و فناوری هستند. حضور فعال آن‌ها در میدان‌های علمی، فرهنگی و ورزشی نشان می‌دهد که آینده کشور در دستان نسلی است که درک عمیقی از مفاهیم استقلال و پیشرفت دارد. دشمن نیز به همین دلیل تلاش می‌کند ذهن و قلب نوجوانان را در بستر جنگ نرم و شناختی هدف قرار دهد. راه مقابله با این تهدید، ایجاد میدان‌های تربیتی واقعی برای این نسل است.

باستان خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان امروز دیگر فقط یادآور یک حادثه تاریخی نیست، بلکه نماد هویت ملی و نشانه‌ای از پیوند نسل‌ها با آرمان‌های انقلاب اسلامی است. هر برنامه‌ای که در این مسیر اجرا می‌شود، گامی است در جهت تقویت روحیه مقاومت، خودباوری و امید در میان نوجوانان و جوانان این سرزمین.