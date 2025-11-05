باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - مجتبی باستان، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر گفت: شرارتها و دخالتهای ایالات متحده آمریکا در ایران و منطقه باید همواره در حافظه ملی ایرانیان زنده بماند.
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی افزود: ماجرای دشمنی آمریکا با ملت ایران مربوط به بعد از انقلاب اسلامی نیست؛ بلکه ریشه در دههها پیش از پیروزی انقلاب دارد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر مصدق با همراهی انگلیس و با هدف غارت منابع ملی ایران و بهویژه نفت، نخستین جلوه آشکار از سیاستهای مداخلهگرایانه آمریکا در کشور ما بود.
باستان ادامه داد: پس از کودتا، آمریکا با اعطای وامها، حمایت از رژیم پهلوی دوم و اعزام مستشاران نظامی و اقتصادی، عملاً بر تصمیمات کلان کشور سایه انداخت. بر اساس اسناد تاریخی، بیش از ۳۰۰ مستشار آمریکایی در آن زمان در ایران حضور داشتند که نقش اصلی در راهبری و برنامهریزی نهادهای مهم کشور داشتند. رفتار آنان نهتنها مبتنی بر همکاری نبود بلکه جلوهای آشکار از نگاه تحقیرآمیز و چپاولگرایانه نسبت به ملت ایران داشت.
وی به موضوع لایحه کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت: یکی از موارد اهانتآمیز و فراموشنشدنی در تاریخ روابط ایران و آمریکا، اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی در ایران بود؛ امری که ملت ایران را عمیقاً آزرده و امام خمینی (ره) را به واکنشی تاریخی واداشت. این لایحه نماد توهین به استقلال و عزت ملت ایران بود و از همانجا ریشههای نفرت ملت ایران از سیاستهای سلطهطلبانه آمریکا عمیقتر شد.
باستان تصریح کرد: اگر این روند را از منظر تاریخی بررسی کنیم، متوجه میشویم که رفتار آمریکا در قبال ایران همواره مبتنی بر دخالت و شرارت بوده است؛ چه در دوران پهلوی و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی. در دوران دفاع مقدس نیز، ایالات متحده با حمایت همهجانبه از رژیم بعث عراق، از تأمین تسلیحات گرفته تا ارائه اطلاعات و فناوریهای نظامی، نقش مستقیم در تداوم جنگ علیه ملت ایران داشت.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی افزود: امروز نیز این سیاست ادامه دارد؛ بهویژه در تحولات اخیر منطقه که در جریان جنگ صهیونیستی اخیر، بیش از هزار و پنجاه نفر از مردم بیدفاع ما به شهادت رسیدند که در میان آنها ۳۴ دانشآموز، هفت معلم و ۸۵ دانشجو حضور داشتند. این آمار بهروشنی نشان میدهد که آمریکا و متحدانش با علم، فناوری و پیشرفت ایران اسلامی دشمناند، چرا که شهدای ما از میان نخبگان، دانشگاهیان و دانشمندان کشور هستند.
وی با اشاره به رویکرد دوگانه آمریکا نسبت به علم و فناوری گفت: آمریکا در حالی پیشرفت علمی را در کشور ما برنمیتابد که خود فناوری و توان نظامیاش را در مسیر کشتار ملتها به کار میگیرد؛ از جنگافزارهای مرگبار گرفته تا ناوشکنها و سامانههای موشکی مستقر در خلیج فارس و دریای عمان. این تناقض نشان میدهد که ادعای دفاع از حقوق بشر و صلح جهانی از سوی آمریکا، چیزی جز فریب نیست.
باستان در ادامه تصریح کرد: حافظه تاریخی ملت ایران باید این واقعیت را زنده نگه دارد که ایالات متحده آمریکا در طول دههها، محور اصلی شرارت در ایران و منطقه بوده است. شناخت این پیشینه برای نسلهای امروز اهمیت فراوانی دارد تا بدانند استقلال، امنیت و پیشرفت امروز کشور با بهای سنگینی بهدست آمده است.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی با اشاره به حضور پرشور مردم در آیینهای روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: در مراسمی که امروز در شهر گرگان برگزار شد، شاهد حضور بینظیر نوجوانان و جوانان بودم. بسیاری از آنها با آگاهی و درک عمیق از شرایط، شعارهای ضد استکباری را با شور و شعور سر میدادند. این نسل نه از سر هیجان، بلکه از سر فهم و بصیرت در میدان حضور دارد و مفاهیم استکبارستیزی را آگاهانه فریاد میزند.
مجتبی باستان تأکید کرد: امروز نوجوانان و جوانان ما ادامهدهندگان راه امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی هستند. آنان با علم و ایمان، پرچم مبارزه با استکبار را برافراشته نگه داشتهاند. روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نه فقط یک مناسبت تاریخی، بلکه یادآور روحیه عزتخواهی، استقلالطلبی و مقاومت ملت ایران در برابر سلطه جهانی است.
نسل دهه هشتادی و نودی ویژگیهای خاص خود را دارد. برای تأثیرگذاری بر این نسل، باید به آنها اعتماد کنیم، به آنها هویت بدهیم و برنامهها را متناسب با ذائقه و ادبیاتشان طراحی کنیم. ما در سازمان بسیج دانشآموزی بر این باوریم که هرگاه به دانشآموز نقش بدهیم و از او به عنوان طراح و مجری بهره بگیریم، تأثیر برنامهها چندین برابر میشود.
وی در تشریح بستهای ویژه که به مناسبت هفته بسیج دانشآموزی تدوین شده، گفت: بسته آبانی کارویژه حاصل همفکری و مشارکت مستقیم دانشآموزان است. در این بسته، شش رویداد ملی با محوریت نقشآفرینی، پرسشگری و خلاقیت طراحی شده که اجرای آنها در مدارس سراسر کشور به عهده خود دانشآموزان گذاشته شده است.
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی اظهار کرد: بسیاری از پویشها، چالشها و فعالیتهای جهادی دانشآموزان از طریق شبکههای داخلی مانند شاد و ایتا شکل میگیرد و تاکنون نتایج خوبی در حوزه سازماندهی گروههای جهادی و ارتقای کنشگری دانشآموزان بهدست آمده است. با این حال، برای مقابله با تهدیدهای فرهنگی و جنگ شناختی دشمن، نیازمند حکمرانی هوشمند در فضای مجازی هستیم.
باستان سه مطالبه اصلی از مسئولان فضای مجازی کشور را مطرح کرد:۱. طراحی موتور جستوجوی ملی ویژه دانشآموزان برای فعالیتهای پژوهشی، ۲. تعریف سطح دسترسی متناسب با سن و نیاز دانشآموزان، ۳. و تدوین قوانین مشخص برای استفاده ایمن از اینترنت در مدارس.
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی افزود: بسیج دانشآموزی بیش از ۱۱۰ هزار شبکه ارتباطی در پیامرسانهای داخلی دارد که در آن تولیدات چندرسانهای، کلیپهای آموزشی، روایت زندگی شهدا و محتوای امیدآفرین انقلاب اسلامی منتشر میشود. تاکنون بیش از ۱۵۰ پویش و چالش مجازی با محوریت استکبارستیزی، ایثار و خدمت در این شبکهها اجرا شده است.
باستان در پایان تأکید کرد: افزایش سواد رسانهای، آگاهیبخشی و اعتماد به نسل جدید مهمترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن است. با تقویت حضور هدفمند دانشآموزان در فضای مجازی، میتوان از تهدیدها فرصت ساخت و نسل آینده را در برابر تهاجم فکری و فرهنگی مصون کرد. در حوزه راهیان نور امسال بیش از ۳۰۰ هزار دانشآموز از سراسر کشور به مناطق عملیاتی اعزام شدند. در کنار حضور میدانی، هر کاروان در فضای مجازی نیز فعال است و محتوای مرتبط با دفاع مقدس و روایتهای ایثار را در شبکههای دانشآموزی منتشر میکند. همچنین اردوهای پیشرفت و امید برای بازدید از مراکز صنعتی و علمی کشور برگزار میشود تا دانشآموزان با دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا شوند.در بخش اردو پیشرفت و امید پیش بینی اعزام ۵۰۰ هزار دانش آموز شده است.