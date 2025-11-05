باشگاه خبرنگاران جوان - مکس داومن با حضور تعویضی در دیدار اسلاویا پراگ - آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، عنوان «جوان‌ترین بازیکن به میدان رفته در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا» را به خود اختصاص داد. مهاجم ۱۵ ساله که در تابستان با درخشش در اردوی پیش‌فصل نگاه‌ها را به خود جلب کرده بود، امشب پنجمین بازی رسمی خود در این فصل را زیر نظر میکل آرتتا انجام داد. اولین بازی در لیگ قهرمانان اروپا.

داومن که پیش‌تر «جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر» لقب گرفته بود، همچنین سال گذشته جوان‌ترین گلزن لیگ جوانان یوفا شد. او حالا با بازی کردن در لیگ قهرمانان اروپا، آن هم در حالی‌که فقط ۱۵ سال و ۳۰۸ روز سن دارد، رکورد یوسف موکوکو در دورتموند (۱۶ سال و ۱۸ روز) را شکسته و استاندارد جدیدی را برای نوجوانان، در سطح یک فوتبال دنیا وضع کرده است.