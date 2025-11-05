مکس داومن، پدیده نوجوان آرسنال، در شبی تاریخی نام خود را در لیگ قهرمانان اروپا ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مکس داومن با حضور تعویضی در دیدار اسلاویا پراگ - آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، عنوان «جوان‌ترین بازیکن به میدان رفته در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا» را به خود اختصاص داد. مهاجم ۱۵ ساله که در تابستان با درخشش در اردوی پیش‌فصل نگاه‌ها را به خود جلب کرده بود، امشب پنجمین بازی رسمی خود در این فصل را زیر نظر میکل آرتتا انجام داد. اولین بازی در لیگ قهرمانان اروپا.

داومن که پیش‌تر «جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر» لقب گرفته بود، همچنین سال گذشته جوان‌ترین گلزن لیگ جوانان یوفا شد. او حالا با بازی کردن در لیگ قهرمانان اروپا، آن هم در حالی‌که فقط ۱۵ سال و ۳۰۸ روز سن دارد، رکورد یوسف موکوکو در دورتموند (۱۶ سال و ۱۸ روز) را شکسته و استاندارد جدیدی را برای نوجوانان، در سطح یک فوتبال دنیا وضع کرده است.

برچسب ها: آرسنال ، لیگ قهرمانان اروپا
خبرهای مرتبط
لیگ قهرمانان اروپا؛
نبرد تاریخ و انتقام؛ اوج جنون فوتبال در شب مچ اندازی قهرمانان اروپا
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم
بهترین خرید این فصل جزیره‌نشینان کیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
میرزا
۰۷:۵۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
جوان های ما دنبال هالووین ...
۰
۰
پاسخ دادن
رونالدو: در روز بازنشستگی گریه می‌کنم!
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم
سرمربی آخال: سپاهان باید از تیم داوری بازی ممنون باشد
تساوی مقابل آخال خوشحالی ندارد/ از هواداران سپاهان عذرخواهی می کنم
بکهام، شوالیه شد
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
آخرین اخبار
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم
تساوی مقابل آخال خوشحالی ندارد/ از هواداران سپاهان عذرخواهی می کنم
بکهام، شوالیه شد
سرمربی آخال: سپاهان باید از تیم داوری بازی ممنون باشد
رونالدو: در روز بازنشستگی گریه می‌کنم!
سپاهان ایران ۲ - ۲ آخال ترکمنستان/ شاگردان نویدکیا از شکست گریختند
ستاره فرانسوی برنده جایزه پسر طلایی سال ۲۰۲۵ شد
زمان بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی مشخص شد
شمسایی: داور کیفیت بالایی نداشت/ با قدرت تا آخرین لحظه تلاش می‌کنیم
الوحدات با تمام قوا مقابل استقلال ایران
فوتسال ایران باز هم مراکش را نبرد
جهابخش به لیگ بلژیک پیوست
مهاجم پرسپولیس به پیکان پیوست
تاکیداسبقیان بر مدال‌آوری اسکی و ورزش‌های زمستانی
تلاش تراکتوری‌ها برای برگزاری بازی با تماشاگر مقابل پرسپولیس
نفرات برتر سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی معرفی شدند
ستاره ایرانی المپیاکوس در مسیر درخشش اروپایی
نبرد تاریخ و انتقام؛ اوج جنون فوتبال در شب مچ اندازی قهرمانان اروپا
بهترین خرید این فصل جزیره‌نشینان کیست؟
امیر فولادی: مسابقات تکواندوی سیزم به میزبانی ایران برگزار می‌شود
بررسی شرایط صدور روادید تیم‌های ملی کشتی در پیکار‌های جهانی آمریکا
بازیکنی که آلونسو را سرمربی رئال کرد
علی نژاد: از مدال آوران بحرین در ریاض هم استفاده می شود
تقابل آذرپیرا با قهرمان المپیک در ریاض
بازدید میدانی انصاری از ورزشگاه‌های گزینه میزبانی داربی