باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین چرخابی پیشکسوت تیم فوتبال سپاهان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی این تیم برابر تیم آخال ترکمنستان در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: سپاهان از لحاظ فوتبالی و موقعیت گل، تیم برتر زمین مسابقه بود، اما یکسری اشتباهات انجام شد و این تیم نتوانست ۳ امتیاز بازی خانگی را بگیرد.
او افزود: تیم سپاهان در بازی رفت برابر تیم آخال گل برتری را در دقایق آخر بازی به ثمر رساند. این تیم در این بازی مرتب توپها را به کنارهها میبرد و سانت میکرد و ضربات سر را به طور دقیق نمیزدند تا به گل تبدیل شود. به هر حال کاوه رضایی روی اشتباه مدافعان و دروازه بان آخال گل برتری سپاهان را زد.
چرخابی گفت: سپاهانیها در بازی برگشت برابر آخال باید پلن دیگری را از عمق دفاع انتخاب میکردند. گل اولی که سپاهانیها زدند دقیقا آریا یوسفی از عمق حرکت کرد و پاس رو به عقب داد و رضاوند با بغل پا توپ را وارد دروازه حریف کرد. گل دوم هم تقریبا پاس کوتاه بود و عسگری هم با بغل پا توپ را وارد دروازه حریف کرد. اما متاسفانه تمام توپهایی که سپاهانیها از دست دادند، همه از سانت کردن بود و این شیوه در ۲ بازی رفت و برگشت تکرار شد.
پیشکسوت سپاهان درباره گلهای خورده از تیم آخال بیان کرد: بازیکن سپاهان پاس عرضی داد، اما بازیکن آخال پاس را قطع کرد و گل اول را به ثمر رساند. گل دوم هم با ضربه ایستگاهی تیم آخال به دست آمد و مدافعان سپاهان به جای یارگیری و زدن ضربه سر، بازیکن آخال را اسکورت کردند و او هم گل دوم را با ضربه سر زد و به سپاهانیها یاد داد که اگر میخواهید ضربه سر بزنید باید اینطوری کار کنید. تیمی که ۳ حمله داشته است، ۲ گل به سپاهان زد. همچنین تیمی که ۱۰ برابر حریفش موقعیت گلزنی داشت، تنها توانست ۲ گل بزند، تازه حریفش ۱۰ نفره بود. وقتی که سپاهان ۵ تعویض دارد، بایداواسط نیمه اول تعویض میکرد.
او ادامه داد: وقتی نتیجه یک بر یک است، نباید سپاهان از نتیجه راضی باشد و کادر فنی باید خیلی زودتر تعویض میکرد. همچنین زمانی که بازی ۲ بر یک به نفع تیم آخال بود، اولین تعویض سپاهان در دقیقه ۷۰ انجام شد. نکته جالب این بود که علیاری به جای نورافکن به زمین مسابقه آمد و جالبتر این است که سپاهان تا دقیقه ۸۱ دیگر تعویض نکرد و بعد از آن ۲ بازیکن را وارد زمین مسابقه کرد و زکی پور و محمد عسگری را به زمین فرستاد. به نظرم کاوه رضایی در این بازی اصلا آماده نبود، دقیقه ۹۴ تعویض شد.این مسائل باعث شد که سپاهان نتیجه نگیرد.
چرخابی درباره اینکه تیم سپاهان میتواند از گروهش صعود کند، بیان کرد: به هر حال در این گروه ۲ تیم مدعی به نامهای سپاهان و الحسین اردن هستند. جدول به این صورت است، که الان تیم آخال یک امتیاز دارد و بازی آخرش با الحسین در اردن هست که بازی سختی است. حالا اگر سپاهان بتواند تیم الحسین را در اصفهان ببرد ۷ امتیازی میشود و به عنوان تیم دوم از گروهش صعود میکند، اما دیگر شانسی برای اینکه به عنوان تیم اول به مرحله بعدی صعود کند، ندارد. به جز اینکه تیم سپاهان بتواند الحسین را شکست بدهد واز آن طرف، تیم آخال هم برابر تیم الحسین پیروز شود در آن صورت سپاهانیها به عنوان سرگروه صعود میکنند. البته بعید میدانم که آخال بتواند الحسین را در اردن شکست بدهد. من پیش بینیام این است که الحسین اردن به عنوان تیم اول و سپاهان به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی راه پیدا میکنند.
پیشکسوت سپاهان درباره اینکه سید حسین حسینی در گلهای خورده مقصر نبود، گفت:نه، حسینی در دریافت گلها تقصیر چندانی نداشت، اما بازیکنی که میخواست توپ را در عرض به هم تیمی خود بفرستد، مقصر بود. البته یادمان باشد که حزباوی هم میتوانست بهتر عمل کند و او هم مقابل یک بازیکن نتوانست خوب عمل کندو پاس رو به جلو داد و بازیکن حریف وارد دروازه کرد.