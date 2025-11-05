باشگاه خبرنگاران جوان -در ادامه دیدار‌های هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا، از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه هفت دیدار همزمان برگزار شد.

در مهمترین مسابقه دو تیم پرافتخار این رقابت‌ها یعنی لیورپول و رئال مادرید در آنفیلد به مصاف هم رفتند که شاگردان اشلوت به برتری یک بر صفر دست یافتند. تک گل مسابقه در دقیقه ۶۱ و روی ارسال دقیق سوبوسلای و ضربه سر مک آلیستر به ثمر رسید و کورتوا که شب درخشانی را سپری کرد بالاخره تسلیم شد. دروازه بان با تجربه رئال مادرید بار‌ها با واکنش‌های خارق العاده مانع فروپاشی دروازه رئال شد.

با این نتیجه هر دو تیم رئال و لیورپول با ۹ امتیاز در جدول همسایه شدند. ترنت الکساندر آرنولد با وجود تمام حواشی و گفت‌و‌گو‌های پیش از مسابقه، تنها در دقیقه ۸۲ و در میان سروصدای هواداران وارد زمین شد و نتوانست تغییری در جریان بازی ایجاد کند.

در دیگر دیدار مهم، بایرن مونیخ به روند برد‌های متوالی خود در پاریس هم ادامه داد و قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان را دو بر یک شکست داد.

روز‌های پرهیجان لوئیس دیاس در جنوب آلمان ادامه دارد و ستاره سابق لیورپول با ۲ گل و یک کارت قرمز در مصاف با پاریس شب پرحادثه‌ای را پشت سر گذاشت. دیاس در همان ابتدای مسابقه روی توپ برگشتی از دفع ناقص شوالیه دروازه او را باز کرد و در ادامه با شلیک از آستانه محوطه جریمه برتری را ۲ برابر کرد. نیمه اول با همین نتیجه رو به اتمام بود که او با تکلی خطرناک روی پای اشرف حکیمی باعث شد این بازیکن دچار مصدومیتی شدید شود و با گریه زمین بازی را ترک کند. داور ابتدا به ستاره بایرن کارت زرد داد، اما پس از بازبینی صحنه با کارت قرمز این بازیکن را از زمین اخراج کرد. پاریس یک نیمه تمام با یک بار بیشتر به بازی ادامه داد، اما تنها در دقیقه ۷۴ با شلیک ژائو نوس از فاصله نزدیک موفق به کاهش اختلاف شد.

بایرن که آخرین بار در مصاف با همین تیم پاری سن ژرمن در یک چهارم نهایی جام جهانی باشگاه‌ها در تیر ماه موفق به کسب پیروزی نشده بود، به روند برد‌های متوالی اش ادامه داد و از آن زمان تابحال همه بازی‌های رسمی و غیررسمی خود را پیروز شده است. شاگردان کمپانی با ۱۲ امتیاز بالاتر از آرسنال به دلیل گل زده بیشتر صدرنشین هستند. پاری سن ژرمن هم ۹ امتیازی ماند و فعلا موقتا سوم است.

دومین مسابقه لوچانو اسپالتی روی نیمکت یوونتوس با تساوی ۱-۱ خانگی مقابل اسپورتینگ لیسبون به پایان رسید. ضربه دقیق و زودهنگام پای چپ از آرائوخو به گوشه دروازه دی‌گرگوریو رفت، اما یوونتوس پیش از پایان نیمه اول به بازی برگشت و دوشان ولاهوویچ کار را به تساوی کشید. یووه بار‌ها در نیمه نخست و چندین بار هم در نیمه دوم تا آستانه باز کردن دروازه اسپورتینگ پیش رفت، اما درخشش دروازه بان این تیم و بی دقتی مهاجمان باعث شد تا یووه همچنان در حسرت اولین بردش در لیگ قهرمانان باشد. بانوی پیر فقط ۳ امتیاز از ۴ بازی کسب کرده در حالی که اسپورتینگ هفتمین امتیازش را دشت کرد.

اتلتیکومادرید در خانه به پیروزی پرزحمت ۳-۱ مقابل یونیون دست یافت. خولیان آلوارس طلسم دروازه را شکست و کانر گالاگر روی یک ضدحمله برتری را افزایش داد. یونیون در اواخر مسابقه به بازی برگشت، اما گل دیرهنگام مارکوس یورنته، مهره تعویضی دیگو سیمئونه، برد شیرین روخی‌بلانکوس را تثبیت کرد تا شاگردان سیمئونه ۶ امتیازی شوند.

نتایج کامل مسابقات همزمان:

لیورپول یک - رئال مادرید صفر

پاریس یک - بایرن مونیخ ۲

الیمپیاکوس یک - آیندهوون یک

تاتنهام ۴ - کپنهاگن صفر

یوونتوس یک - اسپورتینگ یک

اتلتیکو ۳ - یونیون یک

بودوگلیمت صفر - موناکو یک