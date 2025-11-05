باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس صوفی نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح تشکیل «سازمان نظام بهورزان» گفت: با توجه به اینکه قشر خیلی زیادی از بهورزان عزیز در خانه‌های بهداشت زحمت می‌کشند و این قشر عزیز نیازمند توجه به حوزه‌های صنفی خودشان هستند، بنده طرحی را مبنی بر تشکیل «سازمان نظام بهورزان» به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کردم که باید در کمیسیون تخصصی خودش بررسی شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اظهار کرد: این طرح باید در صحن با حمایت نمایندگان عزیز رأی بیاورد تا سازمان نظام بهورزان در کنار سازمان‌های دیگر مثل سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام پزشکی کار خود را آغاز کند تا بهورزان عزیز بتوانند مطالبات صنفی خود را از طریق این سازمان پیگیری کنند.

این نماینده مجلس درباره لزومی تشکیل سازمان نظام بهورزان اظهار کرد: بهورزان، صنف و خانواده بسیار بزرگی در کشور هستند که در خانه‌های بهداشت زحمت می‌کشند. موضوع سلامت خانواده‌های روستایی، موضوع امنیت غذایی، بهداشت و سلامت روستاها در اختیار این عزیزان است لذا باید به آن‌ها توجه کنیم چون خواسته‌های صنفی دارند و مباحثی دارند که باید توسط یک صنف پیگیری شود.

صوفی بیان کرد: قبلاً سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی تشکیل شده که اینها سازمان‌هایی هستند که به نوعی سازمان صنفی هستند برای پیگیری مباحث و نیازهای صنفی عزیزان خود محسوب می‌شوند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بهورزان عزیز هم یک خانواده بسیار بزرگ هستند و مجلس و وزارت بهداشت باید به این موضوع توجه کند. من احساس کردم که قطعاً تشکیل سازمان نظام بهورزان می‌تواند به بالا بردن کیفیت و کمیت کار این عزیزان کمک کند.