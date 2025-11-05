\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646\u060c \u0646\u0633\u0644 z\u060c \u0636\u062f \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647\u060c \u0635\u0644\u062d \u0622\u0628\u06cc \u0622\u0646\u06a9\u0627\u0631\u0627 \u0648 \u0628\u063a\u062f\u0627\u062f\u060c \u0646\u06cc\u0648\u06cc\u0648\u0631\u06a9 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0648\u0627\u0634\u0646\u06af\u062a\u0646 \u0648 \u0631\u0627\u0632 \u0627\u0633\u0644\u062d\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n