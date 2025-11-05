شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در خیابان ایران منطقه ۱۲ شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پاییز امسال، کمبود بارش نعمت الهی باعث قطعی آب در بسیاری از مناطق شهر تهران شده و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام صبح شما بخیرچند وقت هست شب‌ها آب منطقه ما خیابان ایران منطقه ۱۲ شهر تهران ۶ تا ۷ ساعت قطع می‌شود و سامانه ۱۲۲ علتش را حادثه اعلام می‌کند. مگر می‌شود چند شب در هفته هرشب حادثه اتفاق افتاده باشد. آب ما ساعت ۲۳ قطع می‌شود و تا ساعت ۶ تا ۷ صبح آب ما قطع می‌شود. ما بچه کوچک و مدرسه‌ای داریم نه شب‌ها می‌توانیم برای بچه کوچک از سرویس استفاده کنیم نه بچه مان را می‌توانیم با این وضعیت به مدرسه بفرستیم. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.