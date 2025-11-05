باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ویتامین‌هایی که مصرف زیاد آن‌ها باعث تشکیل سنگ در بدن می‌‍شود + فیلم

مدرس امداد و نجات در خصوص قش برخی از ویتامین ها در تشکیل سنگ کلیه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان ایزدپناه، مدرس تخصصی امداد و نجات با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص نقش برخی از ویتامین ها در تشکیل سنگ کلیه نکاتی بیان کرد.

 

 

 

