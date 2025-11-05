باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید نخستین شکست فصل خود را در لیگ قهرمانان اروپا متحمل شد.

رئال بعد از سه پیروزی پیاپی در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا برابر لیورپول در آنفیلد با یک گل شکست خورد.

هر چند در این بازی دروازه رئال بازی شد، اما تیبو کورتوا بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت و بار‌ها با واکنش‌های خود دروازه تیمش را نجات داد.

به نقل از اسپورت، کورتوا بعد از بازی گفت: آنفیلد ورزشگاه بسیار سختی است. اینجا یکی از سخت‌ترین ورزشگاه‌های است که در آن بازی می‌کنم. تیم‌ها در اینجا شکست می‌خورند.

این سنگربان بلژیکی ادامه داد: وقتی در برابر تیم‌های بزرگ آن هم در خارج از خانه بازی می‌کنیم باید نمایش بهتری داشته باشیم و در سطح بالاتری ظاهر شویم. در این بازی آن تیم همیشگی نبودیم. بازی بعدی ما برابر المپیاکوس است. این تیم هم حریف سختی برای ما خواهد بود. اگر به پیروزی برسیم در وضعیت بسیار خوبی قرار می‌گیریم و راه صعود را مهیا می‌سازیم.

او در پایان گفت: باید صادقانه صحبت کنم و بگویم که بعضی از اشتباهاتی که در تیم مرتکب می‌شویم اصلا ضروری نیست. نباید چنین اشتباهاتی داشته باشیم.