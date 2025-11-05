باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کشورمان ایران به‌طور رسمی وارد ششمین سال خشکسالی متوالی شده است، پدیده‌ای که تبعات جدی بر منابع آبی، کشاورزی و محیط زیست کشور به همراه داشته است. براساس آمارها، بارش‌ها در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و این موضوع نگرانی‌های زیادی را در سطح ملی و محلی ایجاد کرده است.

بر اساس آمار‌های اعلامی در ۴۳ روز ابتدایی سال آبی کنونی (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا سیزدهم آبان‌ماه) در مجموع یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد سد‌های ایران شده که نسبت به ورودی ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون مترمکعبی آب به سد‌ها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۳۹ درصدی داشته است.

پاییز بی سابقه در کشور

شرایط بحرانی سد‌ها و وضعیت بارش‌ها که به تازگی حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفته است: ما در ۶۰ سال گذشته آمار را که بررسی می‌کنیم می‌بینیم خشکسالی در سال‌هایی داشتیم، اما این‌طور نبوده است که به‌طور متوالی و پیوسته، ۵ سال خشک پیاپی را داشته باشیم و این رخداد، بی‌سابقه بوده است.

او افزود: امسال نسبت به میانگین بلندمدت وضعیت نامطلوبی را در ذخایر سد‌های تهران که تأمین‌کننده آب شرب تهران هستند داریم طی ۶۰ سال گذشته چنین وضعیتی را در میزان ذخایر آبی سد‌ها و میزان کم‌بارشی در پاییز را در تهران تجربه نکرده بودیم و وضعیت فعلی، یک رخداد بی‌سابقه است.

وضعیت بحرانی منابع آبی سطحی و زیرسطحی کشور

در ادامه هم رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور احد وظیفه گفته است: پاییز امسال، ششمین پاییز بسیار خشک متوالی در کشور بوده و میزان بارندگی در پاییز امسال به‌طور چشمگیری کمتر از نرمال ثبت شده است.

وظیفه خاطرنشان‌کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، نیمه نخست امسال و به‌خصوص ۴۰ روز گذشته پاییز جاری در بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه در فلات مرکزی و استان‌های همجوار زاگرس، خشک‌ترین دوره در ۴۰ سال گذشته بوده است.

او با بیان اینکه این وضعیت بحرانی منابع آبی سطحی و زیرسطحی کشور را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است، ادامه‌داد: در شهر‌های بزرگ مانند تهران، تبریز، مشهد و اراک، برخی سد‌های اصلی تأمین‌کننده آب شرب به «روز صفر آبی» رسیده یا بسیار نزدیک شده‌اند؛ به‌عبارتی ذخایر قابل برداشت به حداقل رسیده و ناگزیر منجر به اتکای کامل به منابع زیرزمینی می‌شود؛ این روند، خطر تشدید فرونشست و فقر منابع آبی در سال‌های آینده را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.

مدیریت مصرف آب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر

با توجه به شرایط موجود، مدیریت مصرف آب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که در همین راستا سخنگوی صنعت آب عیسی بزرگ‌زاده می‌گوید: باید با مدیریت مصرف، شرایط پیچیده کنونی را مدیریت کنیم. به عنوان مثال، وین با وجود بارش بیشتر و آب وهوای خنک تر، سرانه مصرف آب کمتری نسبت به تهران دارد. این موضوع نشان دهنده ضرورت مدیریت صحیح مصرف است.

هشدار به مشترکان بدمصرف آب

در ادامه هم وزیر نیرو علی‌آبادی با اشاره به ورود به ششمین سال پیاپی خشکسالی در کشور، ضمن اخطار قطع آب به مشترکان پرمصرف، تاکید کرده است: از هموطنان و مشترکان تقاضا داریم که تا زمانی که وضعیت کم بارشی ادامه دارد همکاری خود را در مصرف بهینه آب ادامه دهند.

در نهایت گفتنی است، با توجه به شرایط بحرانی منابع آبی و تأثیرات خشکسالی بر زندگی روزمره مردم، مدیریت مصرف آب و اجرای برنامه‌های مؤثر در این زمینه باید در اولویت قرار گیرد تا از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری و امنیت آبی کشور تأمین شود.