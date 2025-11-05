به تازگی وزیر نیرو به مشترکان پر مصرف اخطار داد و گفته است اگر آب زیاد مصرف کنند با قطع آب مواجه می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کشورمان ایران به‌طور رسمی وارد ششمین سال خشکسالی متوالی شده است، پدیده‌ای که تبعات جدی بر منابع آبی، کشاورزی و محیط زیست کشور به همراه داشته است. براساس آمارها، بارش‌ها در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و این موضوع نگرانی‌های زیادی را در سطح ملی و محلی ایجاد کرده است.

بر اساس آمار‌های اعلامی در ۴۳ روز ابتدایی سال آبی کنونی (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا سیزدهم آبان‌ماه) در مجموع یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد سد‌های ایران شده که نسبت به ورودی ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون مترمکعبی آب به سد‌ها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۳۹ درصدی داشته است.

پاییز بی سابقه در کشور

شرایط بحرانی سد‌ها و وضعیت بارش‌ها که به تازگی حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفته است: ما در ۶۰ سال گذشته آمار را که بررسی می‌کنیم می‌بینیم خشکسالی در سال‌هایی داشتیم، اما این‌طور نبوده است که به‌طور متوالی و پیوسته، ۵ سال خشک پیاپی را داشته باشیم و این رخداد، بی‌سابقه بوده است.

او افزود: امسال نسبت به میانگین بلندمدت وضعیت نامطلوبی را در ذخایر سد‌های تهران که تأمین‌کننده آب شرب تهران هستند داریم طی ۶۰ سال گذشته چنین وضعیتی را در میزان ذخایر آبی سد‌ها و میزان کم‌بارشی در پاییز را در تهران تجربه نکرده بودیم و وضعیت فعلی، یک رخداد بی‌سابقه است.

وضعیت بحرانی منابع آبی سطحی و زیرسطحی کشور

در ادامه هم رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور احد وظیفه گفته است: پاییز امسال، ششمین پاییز بسیار خشک متوالی در کشور بوده و میزان بارندگی در پاییز امسال به‌طور چشمگیری کمتر از نرمال ثبت شده است.

وظیفه خاطرنشان‌کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، نیمه نخست امسال و به‌خصوص ۴۰ روز گذشته پاییز جاری در بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه در فلات مرکزی و استان‌های همجوار زاگرس، خشک‌ترین دوره در ۴۰ سال گذشته بوده است.

او با بیان اینکه این وضعیت بحرانی منابع آبی سطحی و زیرسطحی کشور را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است، ادامه‌داد: در شهر‌های بزرگ مانند تهران، تبریز، مشهد و اراک، برخی سد‌های اصلی تأمین‌کننده آب شرب به «روز صفر آبی» رسیده یا بسیار نزدیک شده‌اند؛ به‌عبارتی ذخایر قابل برداشت به حداقل رسیده و ناگزیر منجر به اتکای کامل به منابع زیرزمینی می‌شود؛ این روند، خطر تشدید فرونشست و فقر منابع آبی در سال‌های آینده را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.

 مدیریت مصرف آب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر 

با توجه به شرایط موجود، مدیریت مصرف آب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که در همین راستا سخنگوی صنعت آب عیسی بزرگ‌زاده می‌گوید: باید با مدیریت مصرف، شرایط پیچیده کنونی را مدیریت کنیم. به عنوان مثال، وین با وجود بارش بیشتر و آب وهوای خنک تر، سرانه مصرف آب کمتری نسبت به تهران دارد. این موضوع نشان دهنده ضرورت مدیریت صحیح مصرف است.

هشدار به مشترکان بدمصرف آب

در ادامه هم وزیر نیرو علی‌آبادی با اشاره به ورود به ششمین سال پیاپی خشکسالی در کشور، ضمن اخطار قطع آب به مشترکان پرمصرف، تاکید کرده است: از هموطنان و مشترکان تقاضا داریم که تا زمانی که وضعیت کم بارشی ادامه دارد همکاری خود را در مصرف بهینه آب ادامه دهند.

در نهایت گفتنی است، با توجه به شرایط بحرانی منابع آبی و تأثیرات خشکسالی بر زندگی روزمره مردم، مدیریت مصرف آب و اجرای برنامه‌های مؤثر در این زمینه باید در اولویت قرار گیرد تا از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری و امنیت آبی کشور تأمین شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
این همه سال فقط حرف زدن مسئولین ، بخدا انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان ، دریای خزر و حتی با همکاری ترکیه انتقال آب از دریای سیاه نهایتاً طی یک دهه شدنی بود .
چرا نکردن!!!!؟؟؟؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی مملکت هست ، در سرزمین ما که اقلیم آن خشک و نیم خشک هست ، که آب آن کم هست چرا این همه کشاورزی باشد. کشاورزان هستند که آب بیشتری مصرف می کنند ، در سرزمین ایران که آب کم هست کشاورزان محصولات مثل هندوانه ،خیار .کوچه ،و‌‌... کشت می کنند آن هم در اقلیم های خشک ، آب با ارزش را از زیر زمین بیرون می کشند برای کشت این محصولات بی ارزش با اینکار جاهلانه آنها آب های زیرزمینی را کم می کند و بدتر از همه باعث فرونشست زمین می شوند . چرا بخش کشاورزی را مدیریت نمی کنند چرا کشاورزان جاهل را رها کردید به حال خود آنها این سرزمین خشک را دارند خشک تر می کنند.
دلیل اصلی خشکسالی های عملکرد بد مردم هست ، و عملکرد بدتر مسئولان هست . مخصوصا مردمی که در بخش کشاورزی مشغول هستند فقط دنبال پول هستند ، آب باارزش را تبدیل به پول بی ارزش می کنند نتیجه کارشان هم شد کمبود آب و فرونشست ...
در جامعه ای که تورم و گرانی هست ، کم فروشی ،گرانی فروشی هست ،، خدا هم رحمتش را نازل نمی کند به این جامعه ، وقتی فساد اقتصادی هست ، گران فروشی ، کم فروشی هست ، بعد از آن هم عذاب هست، عذاب خشکسالی و عذاب های بدتر هم هست، اگر مردم توبه کنند و کارهای اشتباه خود را اصلاح کنند خدا هم رحمتش را نازل می کند...
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ایران در یک منطقه گرم و خشک قرار گرفته خشکسالی هم اضافه شده کره زمین گرم شده باید مدیریت و فرهنگ سازی شود باید اولویت یه آب شرب ملت تخصیص داده شود
مخازن آب شرب باید اصولی ساخته شود و مسیر لوله های آب
تعمیر اساسی شود
۰
۱
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۱:۱۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خشکسالی قصه تلخ زمین؟ میشه بگید غیر از ایران چه کشورهایی این طور بحران آب دارند؟ مشکل زمین نیست مشکل مدیریت آبدوغ خیاریه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
حذف دائمی ۱۲ الی ۱۵ درصد از جمعیت کشور یعنی بزرگترین و کارآمد ترین کار برای ذخیره آب! و اینکار با اخراج تمامی اتباع افغان که ۱۲ الی ۱۵٪ از جمعیت کشور رو تشکیل میدهند امکان پذیر خواهد بود
حذف و اخراج تمامی ۱۵ تا ۱۷ میلیون نفر اتباع، بزرگترین خدمت به کشور عزیزمان خواهد بود
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
1 سال بارون نیاد همه رفتنی هستیم
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بهترین و تاثیر گذارترین و نتیجه بخش ترین طرح برای نجات آب کشور و جلوگیری از خشک شدن کامل سدها، طرد و اخراج ۱۷ میلیون اتباع افغان از کشور هست
با احتساب حداقل روزی ۱۰۰ لیترآب مصرف هر یک از اتباع افغان یعنی روزانه یک میلیارد و هفتصد هزار لیتر در روز!
امیدوارم مسئولین مرتبط با آب کشور متوجه این موضوع خیلی خیلی بزرگ بشوند.
((((روزانه نزدیک به دو میلیارد لیتر آب مصرف اتباع افغان در کشورمان))))
۲
۱۳
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
و عراقی ها و لبنانی عا
