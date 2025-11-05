باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سقف سن متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان اشاره و اظهار کرد: «مصوبه افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان تا ۳۰ سال» پس از طی مراحل نهایی تصویب شد، این مصوبه هفته گذشته برای رئیس جمهور ارسال شده است.

دبیر شورای انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: مصوبه «افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال» احتمالاً در روز‌های آتی از طریق این شورا ابلاغ خواهد شد.

خسروپناه در پایان اعلام کرد: مصوبه «افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال»، از سال آینده یعنی ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.

منبع: ایسنا