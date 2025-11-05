دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: مصوبه آن طی روز‌های آینده ابلاغ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سقف سن متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان اشاره و اظهار کرد: «مصوبه افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان تا ۳۰ سال» پس از طی مراحل نهایی تصویب شد، این مصوبه هفته گذشته برای رئیس جمهور ارسال شده است.

دبیر شورای انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: مصوبه «افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال» احتمالاً در روز‌های آتی از طریق این شورا ابلاغ خواهد شد.

خسروپناه در پایان اعلام کرد: مصوبه «افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال»، از سال آینده یعنی ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: دانشگاه فرهنگیان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خدا لعنتشون کنه من ۱۸ سالمه حق مارو دارن ضایع میکنن اونا ماده ۲۸ کافیشون نیست الان با ماباید فرهنگیان شرکت کنن همه با لیسانس وفوق لیسانس وحتی دکترا دوراشونو زدن بیان رقابت کنن. ما که حلال نمیکنیم
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یاحسین
۱۱:۳۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بهترین تصمیم رو گرفتن
خداخیرشون بده
میزان حقوق برای ماهایی که عاشق معلمی هستیم اصلا مطرح نیست
اگر بخواین مالی بهش نگاه کنی عاشق نیستی واین کار برای تو ونسل اینده ای که میخوای تربیت کنی سمه.وعشق زیر ۲۴سال ویا زیر ۳۰ سال نمیشناسه.مهم اینه که موفق باشی
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
هدف نابودی تربیت معلم و آموزش و پرورش است ولاغیر
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
هدف ارتقاء نسل اینده هست
البته بستگی داره چجوری بهش نگاه کنی دوست عزیز?
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
12 تومن حقوق
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سی سال عمر نازنین مان را در آموزش و پرورش گذراندم و ناراحتی حنجره گرفتم حالا نه خانه نه ماشین و نه حقوق تقریبا کافی برای یک ماه!!! نسل جدید از معلم شدن فراری است چون معلمان جامعه اش را دیده و پند گرفته! حالا هی سن ورود را افزایش دهید شاید بتوانید ظرفیت ها را تکمیل کنید! نو معلمان هم در حال انصراف هستند و یا معلمی را بعنوان شغل دوم می نگرند و این مصیبت بزرگی در آموزش فرزندانمان رقم خواهد زد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ار من بیشتر میگیره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
وزیر تا کی میخواد گند بزنه؟
۸
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تاوقتی که مدارس را با بیسوادها نابود کنه فقط غیرانتفاعی ها رشد کنند دولتی دیگه خداحافظ
Iran (Islamic Republic of)
رها
۱۱:۲۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
کار شورای انقلاب فرهنگی است، نه وزیر!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
احمقانه ترین تصمیم دیگه هرچی پشت کنکوری بی کفایته میره فرهنگیان
۱۷
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خب برن
