براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آلودگی هوا، چیزی که این چند ماه اخیر اجازه نداده تا همشهریان خوزستانی روی آرامش ببینند و نفسی راحتی بکشند و بدتر از همه روند ادامه دار این وضعیت است.

افزایش غلظت آلاینده ها نه تنها شهرهای پرجمعیت خوزستان بلکه بسیاری از شهرهای این استان را درگیر کرده بلکه بیشتر مواقع به وضعیت ناسالم و بسیار ناسالم هم رسانده و شرایط تنفسی را برای قشرهای سنی مختلف سخت کرده است.

هوای ۱۳ شهر خوزستان آلوده است

بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز نشان می‌دهد که شاخص آلودگی هوا در شهرهای اهواز ۱۷۷، بهبهان ۱۵۸، خرمشهر ۱۵۴، دشت آزادگان ۱۷۸ ، شادگان ۱۵۸، شوشتر۱۷۲، و کارون ۱۵۱‌ میکروگرم بر متر مکعب رسیده که در محدوده «قرمز » و ناسالم برای تمام گروه‌های جمعیتی قرار دارد.

این شاخص در شهرهای آبادان ۱۰۹، آغاجری۱۳۴، اندیمشک ۱۳۲، دزفول۱۱۶، ملاثانی۱۳۵ و هویزه ۱۴۹ میکرو گرم بر متر مکعب در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است. در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای امیدیه ، اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، ماهشهر ، هفتکل، هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.

مسجدسلیمان نیز تنها شهر با هوای پاک است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور